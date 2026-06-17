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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 17 Juni 2026 | 21.05 WIB

Prediksi Timnas Uzbekistan vs Kolombia di Piala Dunia 2026: Debutan Asia Ditantang Los Cafeteros

Timnas Uzbekistan. (instagram @uzbekistanfa) - Image

Timnas Uzbekistan. (instagram @uzbekistanfa)

JawaPos.com - Pertandingan pembuka Grup K Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Timnas Uzbekistan dan Kolombia di Mexico City Stadium, Kamis (18/6). Laga ini menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian karena mempertemukan tim debutan dengan salah satu kekuatan tradisional dari Amerika Selatan.

Bagi Timnas Uzbekistan, tampil di putaran final Piala Dunia merupakan pencapaian bersejarah. Setelah bertahun-tahun berusaha menembus panggung terbesar sepak bola dunia, wakil Asia Tengah tersebut akhirnya berhasil memastikan tiket ke turnamen edisi 2026.

Keberhasilan itu menjadi tonggak penting dalam perkembangan sepak bola Uzbekistan yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan signifikan. Menariknya, timnas Uzbekistan datang ke turnamen ini dengan perubahan di kursi pelatih.

Setelah sukses lolos dari babak kualifikasi, federasi sepak bola negara tersebut menunjuk legenda Italia, Fabio Cannavaro, sebagai pelatih kepala. Nama Cannavaro tentu tidak asing bagi pecinta sepak bola dunia. Mantan kapten Italia itu pernah mengangkat trofi Piala Dunia 2006 dan kini diharapkan mampu membawa pengalaman serta mental juara ke dalam skuad Uzbekistan.

Meski memiliki semangat tinggi, persiapan Uzbekistan menuju Piala Dunia 2026 tidak berjalan sepenuhnya mulus. Dalam dua laga uji coba terakhir, mereka harus mengakui keunggulan Kanada dan Belanda.

Hasil tersebut menunjukkan masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Cannavaro, terutama dalam menjaga konsistensi permainan ketika menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi.

Di sisi lain, Kolombia datang dengan status unggulan dalam pertandingan ini. Tim berjuluk Los Cafeteros tersebut memiliki pengalaman yang jauh lebih matang di level internasional.

Piala Dunia 2026 menjadi ajang keenam mereka di putaran final, sekaligus momentum untuk menandai kembalinya Kolombia setelah gagal tampil pada edisi 2022. Di bawah arahan Nestor Lorenzo, Kolombia perlahan kembali menemukan performa terbaiknya.

Meski sempat mengalami hasil kurang memuaskan dalam beberapa laga uji coba pada awal tahun, mereka berhasil bangkit dengan mencatat kemenangan atas Kosta Rika dan Yordania. Dua hasil positif tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan pembuka yang diperkirakan berlangsung ketat.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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