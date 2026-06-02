Luis Diaz Tak Khawatir Timnas Kolombia Main di Ketinggian 2.000 Meter Saat Piala Dunia 2026

Luis Diaz cetak gol ke gawang Kosta Rika. (Dok. IG/fcfsellecioncol)
JawaPos.com - Luis Diaz tidak terlalu khawatir timnas Kolombia bakal bermain di Estadio Azteca saat laga perdana Piala Dunia 2026 melawan Uzbekistan. Stadion di Mexico City tersebut berada di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut.
Setelah kemenangan timnas Kolombia dari Kosta Rika dengan skor 3-1, Luis Diaz ditanya tentang bermain di Estadio Azteca yang membuat pemain bakal cepat kehabisan oksigen karena berada di ketinggian 2.000 meter. Dia mengatakan bahwa hal tersebut sudah diantisipasi dengan baik dan timnas Kolombia tidak akan menemui kesulitan.
"Kami telah melakukan persiapan yang baik, beberapa sesi latihan, dan kami mulai merasa lebih nyaman dengan apa yang akan datang. Kami pernah bermain di ketinggian sebelumnya, jadi bermain di sana tidak akan terlalu sulit bagi kami," kata Luis Diaz yang dikutip dari ESPN, Selasa (2/6).
Pemain Bayern Munchen tersebut berharap timnas Kolombia tetap tenang dalam menghadapi tantangan bermain di stadion yang tinggi. Luis Diaz juga tidak sabar untuk segera menghadapi Piala Dunia 2026.
"Anda bisa merasakan keinginan untuk berada di Piala Dunia, untuk pertandingan pertama segera tiba. Hari-hari berlalu dengan cepat dan Anda harus tetap tenang," tandas pemain 29 tahun tersebut.
Untuk mengatasi bermain di Estadio Azteca, timnas Kolombia memang sengaja bermain di Estadio Nemesio Camacho saat menang melawan Kosta Rika. Stadion di Bogota, Kolombia tersebut berada di 2.553 meter di atas permukaan laut.
Pada laga tersebut, timnas Kolombia unggul dua gol lewat gol dari Davinson Sanchez dan Luis Diaz. Sementara, Kosta Rika memperkecil ketinggalan lewat gol dari Andrey Sato menit ke-33.
Yordania akan menjadi lawan terakhir timnas Kolombia pada 8 Juni. Setelah itu, mereka menjalani laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Uzbekistan pada 18 Juni.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa