Skuad Lengkap Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Khusanov, Fayzullaev, dan Shomurodov Jadi Andalan!

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Uzbekistan resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat tim nasional pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.

Tim berjuluk White Wolves tersebut datang dengan perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang berkembang di berbagai kompetisi Asia maupun Eropa.

Pelatih asal Italia, Fabio Cannavaro, dipercaya memimpin Uzbekistan dalam turnamen terbesar sepak bola dunia.

Mantan kapten tim nasional Italia itu membawa sejumlah nama yang sudah menjadi tulang punggung tim selama beberapa tahun terakhir, termasuk bek muda Abdukodir Khusanov dan penyerang senior Eldor Shomurodov.

Keikutsertaan Uzbekistan di Piala Dunia 2026 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah sepak bola negara Asia Tengah tersebut. Setelah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, Uzbekistan kini berkesempatan mengukur kemampuan mereka melawan tim-tim terbaik dunia.

Pada sektor penjaga gawang, Cannavaro memilih Utkir Yusupov, Abduvohid Nematov, dan Botirali Ergashev.

Ketiganya tampil cukup konsisten di kompetisi domestik Uzbekistan dan dianggap mampu memberikan persaingan sehat untuk memperebutkan posisi utama di bawah mistar gawang.

Di lini pertahanan, nama Abdukodir Khusanov menjadi sorotan utama. Bek berusia 22 tahun yang kini membela Manchester City tersebut diprediksi akan menjadi pemimpin pertahanan Uzbekistan selama turnamen berlangsung.