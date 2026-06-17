Tampil Gemilang Bersama Swedia, Alexander Isak: Rasanya Luar Biasa

JawaPos.com - Alexander Isak mengaku merasakan kebanggaan luar biasa setelah membantu Swedia mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak atas Tunisia.

Penyerang Liverpool itu tampil impresif dengan mencetak satu gol, menyumbang dua assist, dan membawa tim asuhan Graham Potter meraih kemenangan meyakinkan.

Penampilan tersebut sekaligus menjadi jawaban Isak setelah menjalani musim debut yang kurang memuaskan bersama Liverpool. Kini, striker berusia 26 tahun itu berharap bisa menjaga kebugarannya dan menunjukkan kualitas terbaiknya, baik bersama klub maupun tim nasional.

"Upaya ini sangat berarti," kata Isak seperti dikutip Sweden Herald.

"Suasananya berbeda di sini karena kami bermain untuk Swedia, untuk tanah air kami."

"Rasanya luar biasa. Banyak dari kami yang melakukan debut di Piala Dunia, dan bisa melakukan debut dengan cara ini sungguh terasa seperti mimpi."

Kolaborasi Isak dan Gyokeres Jadi Senjata Mematikan Selain mencetak gol, Isak juga menunjukkan kerja sama yang menjanjikan dengan Viktor Gyokeres. Duet dua penyerang tersebut menjadi salah satu faktor utama di balik dominasi Swedia atas Tunisia.

Isak menegaskan bahwa dirinya dan striker Arsenal tersebut memang dituntut menjadi pembeda bagi tim.

"Seperti anggota tim lainnya, kami bermain bagus," lanjut Isak.

"Kami mencetak gol lebih awal, yang membuat permainan sepak bola menjadi sedikit lebih mudah."

"(Gyokeres dan saya) seharusnya menjadi pembeda. Kami seharusnya saling melawan dan melakukan aksi maksimal, lalu sedikit memulihkan diri."