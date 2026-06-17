Tampil Gemilang Bersama Swedia, Alexander Isak: Rasanya Luar Biasa

JawaPos.com - Alexander Isak mengaku merasakan kebanggaan luar biasa setelah membantu Swedia mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak atas Tunisia.
Penyerang Liverpool itu tampil impresif dengan mencetak satu gol, menyumbang dua assist, dan membawa tim asuhan Graham Potter meraih kemenangan meyakinkan.
Penampilan tersebut sekaligus menjadi jawaban Isak setelah menjalani musim debut yang kurang memuaskan bersama Liverpool. Kini, striker berusia 26 tahun itu berharap bisa menjaga kebugarannya dan menunjukkan kualitas terbaiknya, baik bersama klub maupun tim nasional.
"Upaya ini sangat berarti," kata Isak seperti dikutip Sweden Herald.
Baca Juga:Timnas Tunisia Pecat Sabri Lamouchi usai Dibantai Swedia 1-5, Masuk Daftar Langka Pelatih yang Tersingkir saat Piala Dunia
"Suasananya berbeda di sini karena kami bermain untuk Swedia, untuk tanah air kami."
"Rasanya luar biasa. Banyak dari kami yang melakukan debut di Piala Dunia, dan bisa melakukan debut dengan cara ini sungguh terasa seperti mimpi."
Selain mencetak gol, Isak juga menunjukkan kerja sama yang menjanjikan dengan Viktor Gyokeres. Duet dua penyerang tersebut menjadi salah satu faktor utama di balik dominasi Swedia atas Tunisia.
Isak menegaskan bahwa dirinya dan striker Arsenal tersebut memang dituntut menjadi pembeda bagi tim.
"Seperti anggota tim lainnya, kami bermain bagus," lanjut Isak.
Baca Juga:Update Klasemen Grup E dan F Piala Dunia 2026: Jerman dan Swedia Pesta Gol, Belanda Tertekan!
"Kami mencetak gol lebih awal, yang membuat permainan sepak bola menjadi sedikit lebih mudah."
"(Gyokeres dan saya) seharusnya menjadi pembeda. Kami seharusnya saling melawan dan melakukan aksi maksimal, lalu sedikit memulihkan diri."
"Saat kami berdua bermain bersama, bukan berarti kami harus bermain dengan cara tertentu atau semacamnya. Yang terpenting adalah kami memberikan kontribusi kepada tim."
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!