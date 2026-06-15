Hasil Swedia vs Tunisia di Piala Dunia 2026: The Blue and Yellow Mengamuk, Elang Kartago Dibantai 5-1

JawaPos.com — Timnas Swedia sukses membuka perjalanan mereka di Grup F Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Timnas Tunisia di Monterrey, Senin (15/6/2026) WIB. Kemenangan besar ini membuat The Blue and Yellow mengamankan tiga poin penting sekaligus menunjukkan ketajaman lini serang mereka sejak laga pertama.

Bagaimana Swedia Menguasai Babak Pertama?

Swedia langsung tampil agresif sejak menit awal dan berhasil unggul dua gol sebelum turun minum. Dominasi mereka terlihat dari tekanan beruntun yang membuat lini belakang Tunisia kesulitan mengembangkan permainan.

Gol pertama lahir melalui Yasin Ayari yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Tunisia.

Setelah dua percobaan pemain Swedia gagal berbuah gol, bola liar jatuh di luar kotak penalti dan langsung disambar Ayari dengan tembakan keras.

Bola sempat mengenai tangan kiper Tunisia, Abdelmouhib Chamakh, namun tetap meluncur deras ke dalam gawang. Gol tersebut membawa Swedia unggul 1-0 dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain.

Keunggulan Swedia bertambah menjadi 2-0 melalui Alexander Isak.

Penyerang andalan Swedia itu menerima umpan dari Viktor Gyokeres sebelum melakukan penetrasi dari sisi kiri dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan Chamakh.