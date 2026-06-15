Hasil Swedia vs Tunisia di Piala Dunia 2026: The Blue and Yellow Mengamuk, Elang Kartago Dibantai 5-1

Pemain Swedia merayakan kemenangan telak 5-1 atas Tunisia pada laga Grup F Piala Dunia 2026 di Monterrey, Senin (15/6/2026) WIB. (Instagram/@swemnt)
JawaPos.com — Timnas Swedia sukses membuka perjalanan mereka di Grup F Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Timnas Tunisia di Monterrey, Senin (15/6/2026) WIB. Kemenangan besar ini membuat The Blue and Yellow mengamankan tiga poin penting sekaligus menunjukkan ketajaman lini serang mereka sejak laga pertama.
Bagaimana Swedia Menguasai Babak Pertama?
Swedia langsung tampil agresif sejak menit awal dan berhasil unggul dua gol sebelum turun minum. Dominasi mereka terlihat dari tekanan beruntun yang membuat lini belakang Tunisia kesulitan mengembangkan permainan.
Gol pertama lahir melalui Yasin Ayari yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Tunisia.
Setelah dua percobaan pemain Swedia gagal berbuah gol, bola liar jatuh di luar kotak penalti dan langsung disambar Ayari dengan tembakan keras.
Bola sempat mengenai tangan kiper Tunisia, Abdelmouhib Chamakh, namun tetap meluncur deras ke dalam gawang. Gol tersebut membawa Swedia unggul 1-0 dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain.
Keunggulan Swedia bertambah menjadi 2-0 melalui Alexander Isak.
Baca Juga:Prediksi Pertandingan Piala Dunia Timnas Swedia vs Tunisia: Ujian Pertama Graham Potter dan Misi Bangkit Singa Carthage
Penyerang andalan Swedia itu menerima umpan dari Viktor Gyokeres sebelum melakukan penetrasi dari sisi kiri dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan Chamakh.
Tunisia sempat memberikan respons menjelang akhir babak pertama. Omar Rekik berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 pada menit ke-43 melalui sundulan yang memaksimalkan umpan matang dari Hannibal Mejbri.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa