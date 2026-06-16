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Selasa, 16 Juni 2026 | 19.13 WIB

Hadapi Senegal di Piala Dunia 2026, Didier Deschamps Tetap Mainkan Kylian Mbappe Sebagai Nomor 9

Kylian Mbappe pimpin skuad Prancis. (Dok. IG Mbappe) - Image

Kylian Mbappe pimpin skuad Prancis. (Dok. IG Mbappe)

JawaPos.com - Didier Deschamps kembali menegaskan kepercayaannya terhadap Kylian Mbappe. Pelatih tim nasional Prancis itu menegaskan akan tetap memainkan sang kapten sebagai penyerang tengah atau nomor 9 pada Piala Dunia 2026.

Dalam beberapa pekan terakhir, Mbappe sedang dalam sorotan. Dia belum sekalipun mencetak gol untuk Prancis. Termasuk saat Les Bleus – julukan Prancis- menang 3-1 dalam laga uji coba melawan Irlandia Utara, Selasa (9/6). Tiga gol kemenangan justru dicetak oleh wide attacker Michael Olise.

Situasi tersebut memunculkan perdebatan, salah satunya soal posisi ideal Mbappe. Sejumlah pihak menilai penyerang Real Madrid itu lebih efektif dimainkan sebagai pemain sayap. Itu sama seperti saat Piala Dunia 2018 di mana dia beroperasi dari sisi kanan, serta pada final 2022 kontra Argentina ketika dia bergerak dari sisi kiri lini serang.

Namun, Deschamps tetap percaya penuh pada Mbappe dan keputusannya. Entraineur berusia 57 tahun itu menolak anggapan bahwa menempatkan sang kapten sebagai nomor 9 saat ini merupakan sebuah kesalahan.

“Saya pasti menjadi orang bodoh. Dan pasti ada banyak pelatih bodoh lainnya karena pernah menempatkannya di tengah lini serang tim yang dia bela,” kata Deschamps kepada The Guardian.

“Dalam dua tahun terakhir di Real Madrid, dan pada musim terakhirnya di PSG, dia bermain di posisi itu. Sudah tiga tahun dia bermain sebagai penyerang sentral,” tegasnya. 

Editor: Hendra
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