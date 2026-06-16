Son Heung-min Diledek Wartawan Korea Selatan, Laskar Taeguk Kompak Putus Komuniksai dengan Pers

Son Heung-min diprediksi menjadi andalan Korea Selatan saat menghadapi Republik Ceko pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Akron, Zapopan. (KFA)
JawaPos.com - Hubungan antara Timnas Korea Selatan dan media domestik tengah menjadi sorotan di tengah berlangsungnya Piala Dunia 2026. Situasi memanas setelah beredarnya rekaman audio yang diduga berisi komentar bernada merendahkan dari sejumlah wartawan Korea Selatan terhadap kapten tim, Son Heung-min, serta para pemain lainnya.
Insiden tersebut bermula saat sesi latihan tim nasional yang disiarkan oleh televisi. Dalam rekaman yang kemudian viral di media sosial, terdengar percakapan beberapa jurnalis yang mengomentari cara Son memimpin latihan bersama rekan-rekannya.
Salah satu komentar yang menjadi perhatian publik adalah sindiran mengenai posisi Son sebagai pemimpin kelompok latihan.
Wartawan tersebut mempertanyakan mengapa pemain Tottenham Hotspur itu memimpin sesi latihan layaknya seorang komandan militer hanya karena statusnya sebagai kapten tim.
Tidak berhenti di situ, dalam percakapan yang sama juga terdengar komentar yang dianggap menghina para pemain Korea Selatan.
Beberapa pemain disebut tidak memahami kehidupan militer, yang diduga berkaitan dengan keringanan wajib militer yang mereka peroleh setelah membantu Korea Selatan meraih medali emas di Asian Games.
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Komentar tersebut memicu reaksi keras dari para pendukung sepak bola Korea Selatan. Banyak netizen menilai ucapan para jurnalis tidak pantas disampaikan, terutama saat tim sedang berjuang di turnamen terbesar dunia.
Tak lama setelah rekaman itu viral, hubungan antara skuad Korea Selatan dan media domestik dikabarkan memburuk. Para pemain disebut sepakat untuk tidak lagi melayani wawancara dengan wartawan Korea Selatan yang meliput Piala Dunia 2026.
Sikap tersebut mulai terlihat setelah kemenangan Korea Selatan atas Republik Ceko. Pada kesempatan itu, Son Heung-min diketahui melewati zona campuran atau mixed zone tanpa memberikan komentar kepada media.
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