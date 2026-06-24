Prediksi Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Siap Bawa Taegeuk Warriors Lolos babak 32 Besar

JawaPos.com - Pertandingan antara Afrika Selatan dan Korea Selatan pada matchday terakhir Grup A Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi salah satu laga yang menentukan dalam perebutan tiket menuju babak 32 besar.

Duel yang akan berlangsung di Estadio BBVA, Guadalupe, pada Kamis (25/6/2026) ini mempertemukan dua tim yang masih memiliki peluang untuk melanjutkan perjalanan mereka di turnamen terbesar sepak bola dunia.

Bagi Afrika Selatan, pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya.

Bafana Bafana saat ini baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan. Setelah kalah dari Meksiko pada laga pembuka, mereka berhasil meraih hasil imbang saat menghadapi Republik Ceko.

Tambahan satu poin tersebut membuat peluang mereka tetap terbuka, meski situasinya tidak sepenuhnya berada di tangan sendiri.

Di sisi lain, Korea Selatan datang dengan posisi yang lebih menguntungkan. Wakil Asia tersebut berhasil meraih kemenangan penting atas Ceko sebelum harus mengakui keunggulan Meksiko pada pertandingan kedua.

Dengan koleksi tiga poin, Taegeuk Warriors hanya membutuhkan hasil maksimal untuk memperbesar peluang finis sebagai runner-up grup.

Jika melihat performa kedua tim sepanjang fase grup, Korea Selatan tampil lebih meyakinkan. Mereka menunjukkan organisasi permainan yang rapi, transisi cepat, serta kemampuan menciptakan peluang dari berbagai situasi.