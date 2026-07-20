Yunani Siap Hadapi Puncak Gelombang Panas 41 Derajat Celcius

JawaPos.com - Yunani bersiap menghadapi puncak gelombang panas yang diperkirakan akan mencapai suhu tertinggi 41 derajat Celsius di sejumlah titik pada awal pekan ini, sementara kebakaran hutan di Pulau Salamis, dekat Athena, dapat dikendalikan pada Minggu.

Cuaca panas dimulai pada Sabtu (18/7) dan akan terus meningkat pada Senin dan Selasa (21/7), dengan wilayah daratan Yunani dan Pulau Kreta diperkirakan mencatatkan suhu tertinggi saat itu, menurut dinas meteorologi nasional Yunani.

Menurut Observatorium Nasional Athena, suhu panas di atas 40 derajat Celsius di Yunani pada tahun ini untuk pertama kalinya tercatat pada Sabtu (21/7) di Kota Konitsa, Yunani barat laut, dengan suhu setinggi 40,4 derajat Celsius.

Sementara itu, suhu 39,3 derajat Celsius tercatat di Sparta dan 38,9 derajat Celsius terjadi di Petrokefali, Kreta, dan di Farsala, Yunani tengah, menurut laporan media ERT.

Kondisi terpanas diperkirakan terjadi pada Senin dan Selasa (21/7), dengan suhu kemungkinan mencapai 40-41 derajat Celsius di daratan Yunani dan Pulau Kreta.

Suhu tinggi diperkirakan mulai mereda di Yunani utara mulai Rabu (22/7), sebelum penurunan suhu lebih besar diperkirakan terjadi secara nasional pada Kamis (23/7).

Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dapat mengendalikan kebakaran di wilayah Selinia, Pulau Salamis, yang terletak di sebelah barat Athena.

Dinas pemadam kebakaran setempat menyatakan kebakaran kecil sempat terjadi lagi di bagian selatan zona kebakaran. Pesawat pemadam kebakaran pun langsung dikerahkan untuk mengendalikan situasi kembali kondusif.