Jamal Musiala Bungkam Keraguan Jurgen Klopp Usai Jerman Pesta Gol atas Curacao

JawaPos.com - Jamal Musiala berjalan keluar lapangan dengan langkah ringan setelah namanya muncul di papan pergantian pemain.

Gelandang serang Bayern Munchen itu baru saja ikut mencatatkan namanya di papan skor dalam kemenangan telak 7-1 Jerman atas Curacao pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Pelatih Julian Nagelsmann menyambut pemain andalannya itu di tepi lapangan dengan pelukan hangat sambil membisikkan sesuatu di telinganya.

Mungkin nama Jurgen Klopp tidak disebut dalam momen tersebut, tetapi bayang-bayang komentar mantan pelatih Liverpool itu memang menjadi salah satu topik hangat menjelang pertandingan.

Komentar Klopp yang Memicu Perdebatan Sebelum laga dimulai, Klopp yang kini menjabat kepala sepak bola global Red Bull membuat pilihan mengejutkan saat membahas susunan pemain ideal Jerman bersama Thomas Muller. Ia justru tidak memasukkan Musiala ke dalam starting XI.

Melansir Sports Illustrated, menurut Klopp, Deniz Undav lebih cocok menjadi starter, sementara Musiala yang baru kembali dari cedera patah kaki dan dislokasi pergelangan kaki sebaiknya dimanfaatkan sebagai senjata dari bangku cadangan ketika lawan mulai kelelahan.

Pendapat tersebut langsung memicu reaksi. Legenda Jerman, Lothar Matthaus, menjadi salah satu yang paling keras mengkritik.

"Saya menerima pendapat mereka, tetapi saya tidak ingin membiarkannya begitu saja," ujar Matthaus.