Vozinha, Kiper Tanjung Verde yang Viral di Piala Dunia 2026 Ternyata Pernah Main Bareng Witan Sulaeman

JawaPos.com - Kiper viral Tanjung Verde, Vozinha yang membuat lini depan Spanyol frustasi karena gagal mencetak gol, ternyata pernah bersinggungan dengan Indonesia. Siapa sangka, penjaga gawang 40 tahun tersebut pernah satu tim dengan Witan Sulaeman!

Vozinho dan Witan Sulaeman pernah satu tim saat membela AS Trencin di Liga Slovenia pada tahun 2022. Dilansir dari Transfermarkt, sang kiper ditransfer dari klub Siprus AEL Limassol, sementara Witan didatangkan dari Lechia Gdansk.

Witan hanya bertahan selama satu musim sebelum kembali ke Indonesia dengan membela Persija Jakarta, sedangkan Vozinho lebih lama dan baru meninggalkan klub pada 2024 menuju Chaves di Liga 2 Portugal.

Selama dua musim di AS Trencin, Vozinho bermain dalam 39 pertandingan dan catatkan 18 nirbobol, adapun winger Timnas Indonesia catatkan 14 penampilan dengan torehan empat gol dan satu asis.

Empat tahun berselang pasca membela AS Trencin bersama Witan, pemain bernama lengkap Josimar Jose Evora Dias sukses tampil di Piala Dunia 2026 bersama Tanjung Verde sebagai negara debutan.

Pada penampilan perdananya, Vozinho mampu catatkan tujuh penyelamatan dan nirbobol saat bersua Spanyol.