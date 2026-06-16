Javier Saviola Yakin Argentina Bisa Pertahankan Gelar Juara Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Optimisme tinggi menyelimuti timnas Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Salah satu sosok yang percaya Albiceleste mampu mempertahankan gelar adalah mantan penyerang mereka, Javier Saviola.

Dalam wawancara bersama CGTN Sports Scene, eks striker Barcelona dan Real Madrid itu menilai Argentina memiliki semua modal untuk kembali berdiri di puncak dunia. Menurutnya, skuad yang dimiliki saat ini cukup kuat untuk mengulang kesuksesan yang diraih di Qatar empat tahun lalu.

"Kami warga Argentina penuh harapan dan keyakinan bahwa Argentina dapat memenangkan Piala Dunia lagi," kata Saviola.

Kenangan Piala Dunia yang Tak Terlupakan Saviola, yang membela Argentina pada Piala Dunia 2006 di Jerman, mengaku tampil di turnamen terbesar sepak bola tersebut menjadi salah satu pengalaman paling berharga dalam kariernya.

Mantan pemain berusia 44 tahun itu masih menganggap mengenakan seragam tim nasional di panggung Piala Dunia sebagai sebuah kehormatan besar yang sulit dilupakan.

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Format 48 Tim Dinilai Positif Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara. Saviola menyambut baik perubahan tersebut.

Menurutnya, format baru memang akan membuat para pemain menghadapi tuntutan fisik yang lebih berat karena jumlah pertandingan bertambah.

Namun di sisi lain, para penggemar akan dimanjakan dengan lebih banyak laga dan kesempatan bagi negara-negara baru untuk merasakan atmosfer Piala Dunia.