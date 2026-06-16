Serba-serbi Piala Dunia 2026: Mengapa Bendera Arab Saudi Tidak Diletakkan di Tanah? Ini Alasan dan Maknanya!

Bendera Arab Saudi jelang lawan Uruguay. (istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan menarik di atas lapangan, tetapi juga berbagai momen unik yang menjadi perhatian penonton.
Salah satu yang mencuri perhatian terjadi saat laga yang melibatkan Arab Saudi, ketika bendera negara tersebut diperlakukan berbeda dibandingkan bendera peserta lainnya saat prosesi lagu kebangsaan.
Pada umumnya, bendera-bendera berukuran besar yang dibawa ke tengah lapangan akan dibentangkan atau diletakkan di permukaan lapangan selama lagu kebangsaan diperdengarkan.
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Namun, dalam prosesi yang melibatkan Arab Saudi, bendera negara tersebut justru diangkat dan tetap berkibar saat lagu kebangsaan dimainkan.
Perlakuan khusus tersebut bukan tanpa alasan. Bendera Arab Saudi memiliki karakteristik yang berbeda dari sebagian besar bendera negara lain karena memuat kalimat syahadat atau kalimat tauhid dalam tulisan Arab.
Kalimat tersebut memiliki makna religius yang sangat penting bagi umat Islam sehingga penggunaannya diatur dengan penuh penghormatan.
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Karena memuat unsur keagamaan yang sakral, banyak pihak berupaya menghindari kondisi yang dianggap dapat mengurangi penghormatan terhadap tulisan tersebut, termasuk meletakkannya di tanah saat upacara resmi berlangsung.
Oleh sebab itu, dalam sejumlah kesempatan internasional, bendera Arab Saudi sering diperlakukan dengan tata cara khusus.
Momen serupa terlihat dalam pertandingan Arab Saudi melawan Uruguay di Piala Dunia 2026.
Saat lagu kebangsaan diperdengarkan, bendera Arab Saudi tetap diangkat oleh petugas sehingga tidak berada di permukaan lapangan seperti bendera lainnya.
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