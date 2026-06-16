4 Imbang dan 2 Menang! Tim Asia Belum Terkalahkan di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Performa negara-negara Asia pada fase awal Piala Dunia 2026 menjadi salah satu sorotan menarik dalam beberapa hari terakhir.

Hingga enam pertandingan yang telah dijalani, seluruh wakil Asia berhasil menjaga catatan tanpa kekalahan dengan mengoleksi dua kemenangan dan empat hasil imbang.

Pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan daya saing tim-tim Asia di panggung sepak bola terbesar dunia.

Meski belum semuanya menghadapi lawan unggulan, hasil yang diraih tetap menjadi modal penting untuk menghadapi laga-laga berikutnya.

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Kemenangan pertama Asia datang dari Korea Selatan yang sukses menundukkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Hasil itu memperlihatkan efektivitas permainan Taeguk Warriors yang mampu memanfaatkan peluang di momen-momen krusial pertandingan.

Australia kemudian menyusul dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Turki. Tim berjuluk Socceroos tampil disiplin sepanjang laga dan mampu mengamankan tiga poin berharga yang memperkuat posisi mereka di fase grup.

Sementara itu, empat wakil Asia lainnya harus puas berbagi angka. Qatar bermain imbang 1-1 melawan Swiss dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Jepang juga menunjukkan mental kuat saat menahan Belanda dengan skor 2-2 setelah sempat berada dalam tekanan.

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Arab Saudi turut mencuri perhatian berkat hasil imbang 1-1 melawan Uruguay. Di laga lainnya, Iran bermain seri 2-2 menghadapi Selandia Baru dalam pertandingan yang berlangsung terbuka dan menghasilkan empat gol.