4 Imbang dan 2 Menang! Tim Asia Belum Terkalahkan di Piala Dunia 2026

Pemain Jepang merayakan gol penyeimbang pada menit ke-89 saat menahan imbang Belanda 2-2 dalam laga Piala Dunia 2026 di Texas. (JFA)
JawaPos.com - Performa negara-negara Asia pada fase awal Piala Dunia 2026 menjadi salah satu sorotan menarik dalam beberapa hari terakhir.
Hingga enam pertandingan yang telah dijalani, seluruh wakil Asia berhasil menjaga catatan tanpa kekalahan dengan mengoleksi dua kemenangan dan empat hasil imbang.
Pencapaian tersebut menunjukkan peningkatan daya saing tim-tim Asia di panggung sepak bola terbesar dunia.
Meski belum semuanya menghadapi lawan unggulan, hasil yang diraih tetap menjadi modal penting untuk menghadapi laga-laga berikutnya.
Kemenangan pertama Asia datang dari Korea Selatan yang sukses menundukkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Hasil itu memperlihatkan efektivitas permainan Taeguk Warriors yang mampu memanfaatkan peluang di momen-momen krusial pertandingan.
Australia kemudian menyusul dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Turki. Tim berjuluk Socceroos tampil disiplin sepanjang laga dan mampu mengamankan tiga poin berharga yang memperkuat posisi mereka di fase grup.
Sementara itu, empat wakil Asia lainnya harus puas berbagi angka. Qatar bermain imbang 1-1 melawan Swiss dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Jepang juga menunjukkan mental kuat saat menahan Belanda dengan skor 2-2 setelah sempat berada dalam tekanan.
Arab Saudi turut mencuri perhatian berkat hasil imbang 1-1 melawan Uruguay. Di laga lainnya, Iran bermain seri 2-2 menghadapi Selandia Baru dalam pertandingan yang berlangsung terbuka dan menghasilkan empat gol.
Dengan hasil tersebut, Asia mencatat total enam pertandingan tanpa kekalahan. Statistik ini menjadi kabar positif bagi perkembangan sepak bola kawasan yang dalam beberapa edisi terakhir terus menunjukkan kemajuan.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!