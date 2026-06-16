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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 17 Juni 2026 | 00.32 WIB

Fakta Unik Piala Dunia 2026: Wakil Asia Belum Kalah, Wakil Amerika Latin Belum Menang!

Maximiliano Araujo selamatkan timnas Uruguay dari kekalahan atas Arab Saudi di Piala Dunia 2026. (instagram @fifaworldcup) - Image

Maximiliano Araujo selamatkan timnas Uruguay dari kekalahan atas Arab Saudi di Piala Dunia 2026. (instagram @fifaworldcup)

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 sudah bergulir selama lima hari sejak dibuka pada 11 Juni 2026 dengan sejumlah pertandingan sukses menghadirkan kejutan. Namun, tercipta fakta unik yakni wakil Amerika Latin masih belum mampu meraih kemenangan, sementara wakil Asia justru belum rasakan kekalahan.

Para wakil Amerika Latin atau Amerika Selatan (CONMEBOL) tampil di bawah ekspektasi para pecinta sepak bola. Lima kali juara dunia, Brasil hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 melawan Maroko pada laga perdana Grup C.

Tim Seleccao dengan segudang pemain kelas atas seperti Alisson Becker, Raphinha, Vinicius Junior, hingga Casemiro kesulitan membongkar pertahanan Maroko yang digalang Achraf Hakimi. Alhasil kemenangan pun urung diraih.

Raihan satu poin juga didapat Uruguay saat bersua Arab Saudi. Sama seperti Brasil, Darwin Nunez dan kawan-kawan juga harus tertinggal lebih dulu sebelum mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. 

Sementara itu kekalahan diraih dua wakil Amerika Latin lain. Ekuador takluk dari Pantai Gading dengan skor tipis 1-0. Sedangkan Paraguay lebih buruk setelah kalah 4-1 dari tuan rumah Amerika Serikat.

Nama besar Amerika Latin kini bertaruh pada Argentina dan Kolombia. Sang juara bertahan akan melawan Aljazair, sementara Luis Diaz dan rekan siap bertemu Uzbekistan.

Hasil Wakil Amerika Latin hingga hari kelima Piala Dunia 2026

Amerika Serikat 4-1 Paraguay

Brasil 1-1 Maroko

Pantai Gading 1-0 Ekuador

Editor: Banu Adikara
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