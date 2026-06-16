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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 16 Juni 2026 | 23.23 WIB

Tanjung Verde Ukir Rekor Langka di Piala Dunia 2026! Hanya 1 Pelanggaran Saat Tahan Imbang Spanyol

Klasemen Grup H Piala Dunia 2026 menghadirkan kejutan pada matchday pertama. Uruguay memang memimpin klasemen sementara, tetapi Spanyol justru tercecer di posisi ketiga setelah gagal mengalahkan tim debutan Tanjung Verde. (Dok.Instagram @saudint) - Image

Klasemen Grup H Piala Dunia 2026 menghadirkan kejutan pada matchday pertama. Uruguay memang memimpin klasemen sementara, tetapi Spanyol justru tercecer di posisi ketiga setelah gagal mengalahkan tim debutan Tanjung Verde. (Dok.Instagram @saudint)

JawaPos.com - Tanjung Verde kembali mencuri perhatian pecinta sepak bola dunia setelah mencatatkan statistik luar biasa saat menghadapi Spanyol di ajang Piala Dunia.

Tim asal Afrika tersebut berhasil menahan imbang Spanyol dengan skor 0-0 dalam pertandingan yang berlangsung ketat selama 90 menit.

Namun bukan hasil imbang itu saja yang menjadi sorotan. Tanjung Verde ternyata hanya melakukan satu pelanggaran sepanjang pertandingan. Catatan tersebut menjadi jumlah pelanggaran paling sedikit yang dilakukan sebuah tim nasional dalam satu laga Piala Dunia sejak edisi 1966.

Statistik ini terasa semakin istimewa mengingat lawan yang mereka hadapi adalah Spanyol. Tim berjuluk La Roja dikenal sebagai salah satu negara dengan kemampuan penguasaan bola terbaik di dunia.

Gaya bermain mereka yang mengandalkan umpan-umpan pendek dan pergerakan cepat biasanya membuat lawan kesulitan merebut bola tanpa melakukan pelanggaran.

Dalam banyak pertandingan besar, tim yang menghadapi Spanyol sering kali harus bermain lebih agresif dan mengandalkan kontak fisik untuk memutus aliran bola. Namun hal berbeda justru diperlihatkan oleh Tanjung Verde.

Sepanjang pertandingan, para pemain Tanjung Verde tampil disiplin dalam menjaga posisi dan organisasi pertahanan.

Mereka lebih mengandalkan pembacaan permainan serta penutupan ruang dibanding melakukan tekel-tekel keras yang berisiko menghasilkan pelanggaran.

Pendekatan tersebut terbukti efektif. Meski Spanyol mendominasi penguasaan bola dan terus menekan sepanjang laga, Tanjung Verde mampu menjaga konsentrasi hingga peluit panjang berbunyi.

Editor: Banu Adikara
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