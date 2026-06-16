Jadwal Piala Dunia 2026 Malam Ini dan Siaran Langsung TV: Prancis Lawan Senegal, Argentina Tantang Aljazair

JawaPos.com - Jadwal Piala Dunia 2026 hari kelima akan sajikan beberapa laga besar dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Finalis edisi 2022, Argentina dan timnas Prancis akan segera memulai petualangan menuju juara pada malam ini.

Timnas Prancis yang menjadi salah satu favorit juara akan bertemu juara Piala Afrika 2026, Senegal di Stadion New York, New Jersey. Grup I ini menjadi grup neraka karena juga dihuni kuda hitam Norwegia yang diperkuat Erling Haaland dan Martin Odegaard, serta wakil Asia Irak.

Menghadapi Senegal, Les Blues tak boleh lengah terutama dengan kecepatan Sadio Mane dan rekan dalam melakukan akselerasi. Senegal juga wajib bermain sebaik mungkin karena lawan jelas bukan tim sembarangan.

Laga lain, wakil AFC, Irak bakal melakoni laga Piala Dunia pertamanya setelah 40 tahun dengan menghadapi Norwegia. Di atas kertas, Norwegia diunggulkan untuk meraih tiga poin karena lini depan mereka dihuni dua striker mematikan, Erling Haaland dan Alexander Sorloth.

Dari grup J, juara bertahan Argentina bakal menghadapi Aljazair di Stadion Kansas City, Kansas, Amerika Serikat pada Rabu (17/6) pagi. Meski lebih dijagokan, Tim Tango tak boleh lengah jika berkaca pada hasil Spanyol, Uruguay, dan Belgia yang gagal menang melawan tim yang di atas kertas lebih lemah.

Aljazair dihuni para pemain yang merumput di Eropa seperti Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Nabil Bentaleb, dan mantan punggawa Manchester City Riyad Mahrez.

Jadwal Piala Dunia 2026 Rabu, 17 Juni 2026

Grup I