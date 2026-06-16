Klasemen Sementara Grup G Piala Dunia 2026: Selandia Baru di Puncak, Timnas Belgia Ke-3

Selebrasi Elijah Just pada laga Selandia Baru vs Iran di piala dunia. (FIFA)
JawaPos.com - Empat tim di Grup G telah menuntaskan pertandingan pertama di Piala Dunia 2026. Selandia Baru sedang memimpin papan klasemen, sementara timnas Belgia di posisi ketiga.
Grup G dibuka dengan partai yang mempertemukan timnas Belgia versus Mesir. Duel piala dunia tersebut berlangsung di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat, Selasa (16/6) dini hari WIB.
Mesir tampil mengejutkan dengan unggul lebih dulu lewat gol Emam Ashour di menit di ke-20. Kemudian skuad De Rode Duivels, julukan Timnas Belgia, menyamakan skor lewat gol bunuh diri Mohamed Hany di menit ke-66. Hasilnya, Belgia dan Mesir bermain imbang 1-1. Kedua kesebelasan harus puas berbagi satu poin atas hasil tersebut.
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Beralih ke laga lain, duel timnas Iran kontra Selandia Baru di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat. Pertandingan tersebut juga berlangsung sengit dan berakhir imbang dengan skor 2-2.
Selandia Baru tampil apik sukses dua kali memimpin lewat gol Elijah Just (7’ dan 55’). Namun Iran menunjukkan kualitas dengan menyamakan kedudukan lewat gol Ramin Rezaeian (32’) dan Mohammed Mohebi (64’)
Dengan demikian, seluruh tim Grup G mengemas poin sama yakni satu. Selandia Baru berhak memimpin klasemen sementara berkat keunggulan gol dan poin fair play.
Sementara Iran berada di posisi kedua. Skuad berjuluk Team Melli itu duduk di atas Belgia dan Mesir yang berada di posisi ketiga dan keempat alias juru kunci. Situasi ini menunjukkan persaingan di grup ini masih sangat sengit.
Selanjutnya, timnas Belgia akan menghadapi Iran pada Senin (22/6) pada pukul 02.00 dini hari WIB. Sementara Selandia Baru akan berjumpa Mesir di hari yang sama, pukul 08.00 WIB.
1. Selandia Baru 1 poin
2. Iran 1 poin
3. Belgia 1 poin
4. Mesir 1 poin
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