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Farid S. Maulana, Baskoro Yudho
Selasa, 16 Juni 2026 | 18.54 WIB

Raul Jimenez Serasa Bangkit dari Kematian, Bintang Meksiko Bersinar Terang di Piala Dunia 2026

Pemain Timnas Meksiko, Raúl Jiménez. (Istimewa) - Image

Pemain Timnas Meksiko, Raúl Jiménez. (Istimewa)

JawaPos.com - November 2020 lalu jadi momen yang tidak akan dilupakan bagi Raul Jimenez. Saat itu, dia hampir saja mengakhiri karirnya sebagai pesepakbola. Dia bahkan hampir meregang nyawa setelah mengalami cedera kepala saat pertandingan.

Tapi, enam tahun kemudian, tepatnya dini hari kemarin (12/6), pesepakbola berusia 35 tahun itu seolah 'bangkit dari kematian'. Dia mencetak satu dari dua gol kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026. Dia mencetak gol di hadapan 80 ribu suporter tuan rumah.

"Kami benar-benar mengucapkan selamat kepadanya karena dia memberikan banyak kontribusi kepada tim," kata pencetak gol pertama Meksiko di menit ke-9 Julian Quinones. ''Sungguh luar biasa dia terus menambah gol dalam kariernya sebagai pemain di tim nasional kami,'' lanjutnya. 

Gol ke gawang Afrika Selatan merupakan gol ke-46 dalam 125 penampilan Jimenez bersama Meksiko. Membuatnya jadi pencetak gol kedua terbanyak dalam sejarah sepak bola Meksiko. Tepat di belakang Javier Hernandez yang mencetak 52 gol. 

Pujian kepada Jimenez juga datang dari mantan pemain Timnas Inggris Gary Neville. Dia menuturkan gol dari pemain Wolverhampton Wanderers itu pasti jadi momen yang tidak terlupakan bagi Jimenez.

''Mencetak gol di hadapan 80 ribu penonton, di depan suporternya sendiri, di rumah sendiri. Itu akan sangat luar biasa baginya,'' ungkap mantan pemain Manchester United itu dikutip dari BBC Sport. 

Editor: Hendra
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