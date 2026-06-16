Prancis Yakin Lolos Final Piala Dunia 2026! Les Bleus Bawa Seribu Jersey dan Logistik Enam Ton Jelang Ladeni Senegal

Skuad Deschamps bawa logistik 6 ton. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Logistik yang dibawa Prancis ke Piala Dunia 2026 memiliki bobot hingga enam ton.
Itu terdiri dari jersey untuk latihan dan pertandingan, celana pendek, kaus kaki, dan perlengkapan latihan. Laporan surat kabar L’Equipe, jumlah kostum yang dibawa skuad Les Bleus –sebutan Prancis– mencapai seribu potong.
’’Jumlah yang kami kirimkan tersebut sesuai dengan perencanaan kami di Piala Dunia tahun ini,’’ sebut Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) dalam pernyataan resmi terkait logistik tim.
FFF meyakini Kylian Mbappe dkk mampu melangkah sampai final di Piala Dunia tahun ini. Seperti yang mampu dicapai Les Bleus dalam dua edisi Piala Dunia sebelumnya, 2018 dan 2022.
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