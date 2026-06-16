Iran Ditahan Selandia Baru, Wakil Asia Masih Tak Terkalahkan di Piala Dunia 2026

Son Heung-min menjadi ancaman utama Korea Selatan saat menghadapi Republik Ceko pada laga Grup A Piala Dunia 2026. Iran bermain imbang 2-2 melawan Selandia Baru. Hasil itu membuat wakil Asia masih belum terkalahkan di Piala Dunia 2026. (Dok. KFA)
JawaPos.com - Timnas Iran gagal meraih kemenangan pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026 setelah ditahan Selandia Baru dengan skor 2-2. Meski hanya meraih satu poin, hasil tersebut memperpanjang catatan impresif wakil Asia yang hingga kini belum terkalahkan di ajang Piala Dunia 2026.
Iran susah payah melawan Selandia Baru di Stadio SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) pagi WIB. Skuad berjuluk Team Melli itu harus berbagi poin setelah bermain imbang dengan skor 2-2.
Iran yang diprediksi kuat bisa memenangkan laga tersebut, justru selalu tertinggal dari Selandia Baru. All Whites -julukan Timnas Selandia Baru- selalu mencetak gol lebih dulu lewat gol Elijah Just (7’, 55’), namun berhasil dibalas Team Melli lewat gol Ramin Rezaeian (32’) dan Mohammad Mohebi (64’).
Hasil imbang ini mungkin tidak membuat Iran puas. Tapi, hasil ini justru menjadi sebuah fakta menarik, terkhusus bagi negara Asia. Pasalnya, sejauh ini wakil dari Asia belum ada yang menelan kekalahan.
Total sudah ada enam dari delapan wakil Asia yang memainkan pertandingan pertamanya di Piala Dunia 2026. Keenam wakil yang sudah bermain adalah Australia, Jepang, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, dan Iran.
Dari keenam negara yang sudah memainkan laga pertamanya, hanya Australia dan Korea Selatan yang berhasil meraih kemenangan.
Australia secara mengejutkan berhasil menumbangkan Turki dengan skor 2-0. Sementara Korea Selatan meraih kemenangan dramatis atas Republik Ceko dengan skor akhir 2-1. Hasil kemenangan ini menjaga asa mereka untuk lolos ke fase gugur alias babak 32 besar.
Sementara, empat negara Asia lainnya memetik hasil imbang. Jepang menahan imbang Belanda (2-2), Qatar menahan Austria (1-1), Arab Saudi imbang kontra Uruguay (1-1), dan Iran bermain imbang melawan Selandia Baru (2-2).
Hasil-hasil ini menjadi catatan manis tersendiri bagi negara Benua Asia. Meski kerap dipandang sebelah mata, faktanya mereka mampu membuktikan bahwa negara Benua Kuning bisa bersaing dengan negara kuat benua lain seperti Eropa dan Amerika Selatan.
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Seperti diketahui, terdapat delapan wakil Asia yang berlaga di Piala Dunia 2026. Artinya, masih ada tiga negara yang belum memainkan pertandingan pertamanya di ajang bergengsi sejagat raya tersebut. Ketiga negara tersebut adalah Irak, Yordania, dan Uzbekistan.
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