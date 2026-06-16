Hasil Piala Dunia 2026: Timnas Mesir Tahan Imbang Belgia 1-1

JawaPos.com - Belgia harus puas berbagi angka dengan Timnas Mesir usai bermain imbang 1-1 di laga pertama Grup G Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Seattle, Seattle, Amerika Serikat, Selasa (16/6) pukul 02.00 dini hari WIB.

Timnas Belgia harus bekerja keras untuk mencuri satu poin. Tim berjuluk De Rode Duivels itu harus tertinggal lebih dulu lewat gol pemain Mesir Emam Ashour (20’). Belgia baru bisa menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Mohamed Hany di menit ke-66.

Timnas Belgia sejatinya tampil cukup dominan dalam penguasaan bola di laga tersebut. Akan tetapi, Mesir menunjukkan kedisiplinannya dan nyaris mengambil poin penuh atas Romelu Lukaku cs.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Belgia langsung mengambil inisiatif sejak menit awal. Mereka menciptakan peluang pada menit ke-7 lewat sepakan jarak jauh Kevin De Bruyne, namun bola masih melenceng tipis di sisi gawang Mesir.

Mesir pun memberikan efek kejut kepada Belgia di menit ke-20. Meski berada di bawah tekanan, tim berjuluk The Pharaohs itu berhasil menjebol gawang Thibaut Courtois lewat sontekan Emam Ashour.

Gol tersebut berawal dari umpan cerdas Mohamed Salah yang melihat Ashour berdiri tanpa kawalan. Kerja sama keduanya membuat The Pharaohs unggul 1-0 atas Belgia. Skuad De Rode Duivels mencoba untuk merespons gol tersebut.

Belgia terlihat meningkatkan intensitas permainannya. Akan tetapi, mereka cukup kesulitan menembus pertahanan disiplin Mesir. Hasilnya, The Pharaohs unggul sementara 1-0 di babak pertama.