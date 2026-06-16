Selandia Baru Bikin Kejutan di Piala Dunia 2026, Tahan Iran 2-2 Lewat Brace Elijah Just

JawaPos.com - Iran harus puas berbagi angka dengan Selandia Baru setelah bermain imbang 2-2 di laga pertama Grup G Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion SoFi, Inglewood, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) pukul 08.00 WIB.

Pertandingan tersebut berjalan cukup sengit. Iran yang dijagokan meraih poin sempurna dalam laga ini, justru harus selalu tertinggal dari Selandia Baru.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama Selandia Baru langsung membuat kejutan dengan mencetak gol cepat di menit ke-7 lewat sontekan Elijah Just. Iran pun mencoba untuk merespons gol cepat tersebut.

Team Melli -julukan Timnas Iran- mendapatkan peluang terbuka di menit ke-22 lewat tendangan Mehdi Taremi, namun masih membentur tiang. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan ke gawang Selandia Baru.

Hasilnya, Iran sukses menyamakan kedudukan di menit ke-32 berkat gol Ramin Rezaeian. Pemain berusia 36 tahun itu memanfaatkan celah yang ada di lini pertahanan Selandia Baru.

Iran bahkan sempat menjebol gawang Selandia Baru di pengujung babak pertama lewat sundulan Ali Nemati. Namun sayang gol tersebut dianulir karena sudah berada dalam posisi offside. Hasilnya, kedua tim bermain imbang 1-1 di babak pertama.

Babak Kedua Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan irama permainannya. Selandia Baru berhasil menggandakan keunggulannya lebih dulu di menit ke-55 lewat gol yang kembali dicetak Elijah Just.

Meski demikian, Iran merespons dengan cukup cepat. Team Melli berhasil mencetak gol penyeimbang di menit ke-64 berkat gol sundulan Mohammad Mohebi usai memanfaatkan umpan matang dari Ramin Rezaeian.

Setelah itu, pertandingan berjalan cukup sengit. Iran cukup mendominasi permainan, namun Selandia Baru sesekali menebar ancaman melalui skema serangan balik cepat. Akan tetapi, hingga laga memasuki menit ke-80 belum ada tambahan gol.