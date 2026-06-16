Piala Dunia 2026: Wakil Asia Perkasa dan Belum Terkalahkan! Menuju Sejarah Baru?

JawaPos.com - Hasil imbang 2-2 yang diraih timnas Iran saat menghadapi Selandia Baru pada Selasa (16/6) pagi, membuat catatan unik tercipta untuk wakil Asia (AFC). Hingga hari kelima Piala Dunia 2026, para utusan Benua Kuning tersebut belum merasakan kekalahan.

Bermain di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, timnas Iran selalu tertinggal lebih dulu dari Selandia Baru. Elijah Just mencetak gol pada menit ke-7, sebelum dibalas Ramin Rezaeian di menit 32. Pada babak kedua, Just kembali mengukir namanya di papan skor pada menit 55.

Sembilan menit berselang, Mohammad Mohebi kembali samakan kedudukan untuk Iran melalui sundulan kepala. Tim Meli, julukan Iran, memperpanjang rekor tak terkalahkan tim Asia.

Pada hari pertama Piala Dunia 2026, Korea Selatan mengawali kiprah tim Asia dengan mengalahkan Ceko 2-1. Taeguk Warriors melakukannya dengan comeback setelah tertinggal lebih dulu.

Kemudian di grup B, Qatar membuat kejutan dengan menahan tim langganan Piala Dunia, Swiss dengan skor 1-1. Juara Asia 2023 terhindar dari kekalahan setelah Miro Muheim mencetak gol pada menit 90+4.

Di grup C, Australia meraih kemenangan atas calon kuda hitam turnamen, Turki dengan skor meyakinkan, 2-0. Gempuran pemain-pemain bintang lawan, Arda Guler, Hakan Calhanoglu, dan Kenan Yildiz mampu dimentahkan penjaga gawang Patrick Beach.

Wakil Asia unggulan, Jepang juga terhindar dari kekalahan setelah mencetak gol pada menit 88 ke gawang Belanda melalui sundulan Daichi Kamada. Skor 2-2 menjadi penutup laga.

Sementara itu tuan rumah Piala Dunia 2034, Arab Saudi mampu menahan imbang Uruguay 1-1. Juara dunia dua kali bahkan dibuat frustasi dan baru mencetak gol pada menit 80 melalui sepakan Maximiliano Araujo.