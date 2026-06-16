Eks Persis Solo Terharu, Gervane Castaneer Dapat Surat dari Ayah Jelang Laga Perdana Curacao di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Gervane Castaneer mendapat tambahan motivasi jelang laga perdana Curacao di Piala Dunia 2026. Tepatnya melawan Jerman dini hari tadi. Mantan pemain Persis Solo itu baru saja mendapat surat yang mengharukan dari sang ayah.

Surat yang dikirimkan sangat ayah bersamaan dengan hari ulang tahunnya yang ke-30 pada 9 Juni lalu. Surat yang berisikan apresiasi dan rasa bangga sang ayah kepada pemain yang kini merumput bersama Terengganu FC di Malaysia itu.

''Bersama-sama kita menangis, bersama-sama kita tertawa, Tapi menyerah bukanlah pilihan,'' tulis sang ayah yang dibaca Kastaneer secara langsung seperti dikutip di laman resmi FIFA. Sang ayah melanjutkan, dengan beragam kritikan yang diterima Kastaneer selama ini, tidak ada yang menyangka sang anak mampu membawa Curacao ke Piala Dunia.

''Sekarang kamu akan pergi ke Piala Dunia 2026 bersama pulau kita, Curacao. Siapa yang pernah menyangka?,'' kata Kastanerr membacakan surat dari Sang ayah.

Di surat tersebut, Kastaneer juga menceritakan bagaimana sang ayah selalu ada di mana-masa sulitnya. Salah satunya ketika dia mengalami cedera mata pada 2017 lalu. Saat masih membela ADO Den Haag.