Julukan Timnas Jerman Bukan Der Panzer, Ini Asal Usul Sebutan yang Benar

Timnas Jerman, kekuatan, disiplin, dan gaya main solid di piala dunia. (Istimewa)
JawaPos.com - Julukan Der Panzer selama ini cukup melekat di telinga pecinta sepak bola Indonesia ketika menyebut Timnas Jerman. Kata tersebut identik dengan kekuatan, disiplin, dan gaya bermain Jerman yang solid.
Namun, belakangan muncul pandangan bahwa penggunaan julukan itu sebenarnya tidak lagi tepat, bahkan dianggap kurang sensitif terhadap sejarah. Istilah panzer merujuk pada tank militer Jerman yang digunakan pada era Perang Dunia II.
Tank ini menjadi simbol kekuatan militer Jerman pada masa itu, termasuk di era Nazi yang hingga kini menjadi periode kelam yang sangat dihindari untuk diangkat kembali oleh masyarakat Jerman modern.
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Di Jerman, julukan resmi untuk tim nasional mereka sebenarnya adalah Die Mannschaft yang berarti The Team. Meski terdengar sederhana, sebutan ini justru lebih merepresentasikan identitas kolektif sepak bola Jerman tanpa embel-embel militer atau sejarah perang.
Menariknya, istilah Der Panzer bukan berasal dari media Jerman, melainkan lebih banyak berkembang di luar negeri, termasuk Indonesia sejak era 1990-an.
Saat itu, media olahraga lokal kerap memberikan julukan-julukan kreatif seperti Tim Samba untuk Brasil atau Tim Tango untuk Argentina. Dari situ, Der Panzer ikut populer dan melekat hingga sekarang.
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Beberapa pemain asing asal Jerman yang pernah bermain di Indonesia seperti Hanno Behrens dan pelatih Thomas Doll bahkan sempat menunjukkan rasa heran ketika melihat atribut atau spanduk yang mengaitkan Jerman dengan tank Panzer.
Bagi mereka, asosiasi tersebut terasa asing karena tidak digunakan secara resmi di negara asalnya.
Seiring perubahan zaman dan meningkatnya kesadaran sejarah, sebagian pengamat menilai sudah saatnya publik mulai menggunakan sebutan yang lebih netral dan sesuai konteks.
Terlebih, sejak performa Timnas Jerman naik-turun dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan julukan Die Mannschaft juga mulai jarang terdengar bahkan di media internasional.
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