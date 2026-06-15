FIFA Larang Logo Levi’s Tampil di Stadion selama Piala Dunia 2026, Respons Levi’s di Instagram Tuai Pujian Warganet

Levi's Stadium sebagai salah satu venue pertandingan Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Perhelatan Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan cerita menarik di dalam lapangan, tetapi juga memunculkan berbagai strategi pemasaran kreatif dari sejumlah merek ternama.
Salah satu yang mencuri perhatian datang dari perusahaan fesyen asal Amerika Serikat, Levi Strauss & Co., melalui aksi ambush marketing yang ramai dibicarakan di media sosial. Sorotan bermula dari penggunaan Levi's Stadium sebagai salah satu venue pertandingan Piala Dunia 2026.
Sesuai aturan FIFA, stadion yang digunakan dalam turnamen tidak diperbolehkan menampilkan identitas komersial dari perusahaan yang bukan sponsor resmi kompetisi. Akibatnya, nama dan logo Levi’s yang biasanya terpampang jelas di stadion harus ditutupi selama berlangsungnya ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut.
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Dari sejumlah foto yang beredar, terlihat bagian logo stadion ditutup menggunakan panel khusus sehingga identitas merek tidak tampak selama pertandingan. Namun, alih-alih kehilangan eksposur, Levi’s justru memanfaatkan situasi tersebut menjadi peluang promosi yang unik.
Perusahaan itu diketahui mengubah tampilan logo profil di akun Instagram resminya dengan desain yang menyerupai kondisi logo yang sedang ditutupi di stadion. Langkah sederhana tersebut langsung menarik perhatian banyak pengguna media sosial. Sejumlah warganet menilai strategi itu sebagai bentuk kreativitas pemasaran yang cerdas karena mampu memanfaatkan momentum Piala Dunia tanpa melanggar aturan sponsor resmi yang diterapkan FIFA.
Dalam dunia pemasaran, strategi semacam ini dikenal sebagai ambush marketing. Istilah tersebut merujuk pada upaya sebuah merek untuk memperoleh perhatian publik dari sebuah acara besar tanpa harus menjadi sponsor resmi acara tersebut.
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Jika di Indonesia, konsep ini sering disebut sebagai nebeng hype atau memanfaatkan momentum yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Meski tidak memiliki hak sponsor, sebuah brand tetap dapat menciptakan kampanye yang relevan sehingga ikut masuk dalam percakapan publik.
Aksi Levi’s menjadi contoh bagaimana sebuah perusahaan dapat tetap hadir di tengah euforia sebuah event global dengan pendekatan yang kreatif dan ringan. Tanpa memasang iklan besar-besaran ataupun melakukan kampanye agresif, mereka berhasil membuat banyak orang membicarakan mereknya hanya lewat perubahan visual yang sederhana namun penuh makna.
Di era media sosial saat ini, respons cepat terhadap tren dan momentum sering kali menjadi kunci keberhasilan sebuah kampanye pemasaran. Levi’s menunjukkan bahwa kreativitas dan pemahaman terhadap budaya internet terkadang mampu menghasilkan dampak yang tidak kalah besar dibandingkan sponsorship bernilai jutaan dolar.
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