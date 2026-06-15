Di Tengah Demam Piala Dunia 2026, Hati Menteri PU Dody Hanggodo Tetap Skuad Garuda

JawaPos.com - Urusan infrastruktur, semen, dan baja mungkin menjadi denyut nadi keseharian Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Namun, ketika perbincangan beralih dari urusan proyek ke lapangan hijau, sang menteri rupanya menyimpan sisi lain yang tak kalah bergelora, Dody ternyata seorang pendukung garis keras sepak bola nasional.

Momen menarik ini terekam di sela-sela kesibukan Dody saat meninjau langsung Indonesia Paralympic Training Center di Karanganyar, Jawa Tengah pada Senin siang (15/5). Berada di lingkungan fasilitas olahraga dan stadion, wajar jika obrolan santai bersama awak media perlahan berbelok dari urusan teknis bangunan menuju hiruk-pikuk turnamen antarnegara.

Saat salah seorang pewarta mencoba menebak arah dukungan sang menteri di kancah global, menanyakan apakah dia mengunggulkan raksasa Eropa seperti Timnas Spanyol. Dody merespons dengan gelengan dan jawaban yang sangat lugas. Tak ada basa-basi atau upaya untuk sekadar ikut-ikutan tren mengagumi permainan tiki-taka."Saya enggak. Spanyol," ujarnya menepis halus.

Bagi Dody, euforia sepak bola bukan tentang seberapa mentereng nama-nama pemain di kancah dunia, melainkan tentang kebanggaan identitas di dada. Ketika kembali ditanya apakah hatinya sepenuhnya berlabuh pada Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Dody langsung mengiyakan dengan nada yang jauh lebih antusias.

"Iya, saya itu sukanya Timnas Indonesia. Merah Putih itu wajib, sudah jadi harga mati," tegasnya.

Pilihan frasa 'harga mati' yang meluncur spontan dari bibirnya terdengar puitis sekaligus patriotik. Dukungan untuk skuad Garuda baginya bukan sekadar tontonan akhir pekan, melainkan sebuah panggilan jiwa yang menjadi kebanggaan absolut.

Seperti puluhan juta pasang mata rakyat Indonesia lainnya, harapan Dody untuk sepak bola Tanah Air juga membubung tinggi ke angkasa.

Dody tak menampik bahwa di sela-sela doa untuk kelancaran pembangunan infrastruktur negara, terselip harapan besar agar lambang Garuda di dada para pemain bisa menembus panggung paling bergengsi yakni Piala Dunia FIFA.

"Wajiblah itu (mendoakan Timnas lolos Piala Dunia). Siap. Indonesia nomor satu, siap!" tutupnya mantap sambil menyudahi percakapan ringan tersebut.