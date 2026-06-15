Prediksi Lengkap Spanyol vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

Pemain Timnas Spanyol merayakan gol dalam laga internasional. La Roja diunggulkan meraih kemenangan saat menghadapi Tanjung Verde pada matchday pertama Grup H Piala Dunia 2026. (Instagarm @sefutbol)
JawaPos.com - Spanyol akan memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka Grup H. Laga yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Senin (15/6/2026) malam WIB itu diprediksi menjadi duel dengan perbedaan kualitas paling mencolok di fase grup.
La Roja datang ke turnamen ini dengan status unggulan juara. Berbekal gelar juara Eropa beberapa tahun lalu, skuad asuhan Luis de la Fuente tetap disegani meski ada perubahan komposisi pemain.
Di sisi lain, Tanjung Verde menjalani momen bersejarah. Debut mereka menjadi sejarah sepak bola dunia karena lolos putaran final Piala Dunia.
Kehadiran Tanjung Verde di Amerika Utara menjadi pencapaian besar yang dianggap tonggak penting perkembangan sepak bola Tanjung Verde.
Meski berstatus debutan, Tanjung Verde tidak hanya meramaikan kompetisi. Mereka menunjukkan perkembangan cukup menjanjikan dalam beberapa laga uji coba. Namun, menghadapi Spanyol tentu tantangan berbeda.
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Spanyol menatap laga ini dengan percaya diri tinggi. Sepanjang fase kualifikasi, mereka menunjukkan performa stabil dan sulit dikalahkan.
Dominasi penguasaan bola, kreativitas di lini tengah, dan kedalaman skuad masih jadi kekuatan utama mereka. Ini membuat Spanyol diunggulkan di banyak pertandingan.
Meski demikian, persiapan jelang Piala Dunia tidak sepenuhnya mulus. Spanyol sempat imbang lawan Mesir dan Irak sebelum menutup uji coba dengan kemenangan 3-1 atas Peru.
Hasil itu menunjukkan masih ada beberapa aspek permainan perlu dibenahi sebelum laga resmi.
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