Prediksi Timnas Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Taremi Jadi Andalan, Chris Wood Siap Bikin Kejutan

Timnas Iran beraksi di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/Teammellifottball)
JawaPos.com - Timnas Iran akan memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Selandia Baru pada laga pembuka Grup G. Laga berlangsung di SoFi Stadium, Inglewood, Amerika Serikat, Selasa (16/6).
Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Timnas Iran dan Selandia Baru untuk mengawali turnamen piala dunia dengan hasil positif sekaligus membuka peluang lolos ke fase berikutnya.
Di atas kertas, timnas Iran datang sebagai tim yang lebih diunggulkan dibanding Selandia Baru. Wakil Asia tersebut memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak di level internasional, termasuk beberapa kali tampil di putaran final Piala Dunia.
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Sementara itu, Selandia Baru kembali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status kuda hitam yang berusaha mencuri perhatian.
Meski lebih difavoritkan, perjalanan timnas Iran menuju turnamen ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Persiapan mereka sempat terganggu oleh berbagai faktor di luar lapangan yang membuat tim harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak ideal.
Namun, situasi tersebut justru diyakini mampu memperkuat mental para pemain yang sudah terbiasa menghadapi tekanan selama fase kualifikasi. Bagi Iran, laga melawan Selandia Baru menjadi momentum penting untuk menunjukkan kualitas mereka sejak awal kompetisi.
Tiga poin akan sangat berarti mengingat persaingan di fase grup diprediksi berlangsung ketat. Salah satu kekuatan utama Iran terletak pada lini depan yang dipimpin oleh Mehdi Taremi. Penyerang berpengalaman tersebut masih menjadi sosok sentral dalam permainan tim.
Ketajamannya di kotak penalti serta kemampuannya membuka ruang bagi rekan-rekan setim membuat Taremi menjadi pemain yang wajib diwaspadai oleh pertahanan lawan. Selain Taremi, Iran juga memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan perbedaan.
Nama-nama seperti Saman Ghoddos, Ali Gholizadeh, hingga Alireza Jahanbakhsh memberikan variasi serangan yang cukup berbahaya. Kombinasi pengalaman dan kualitas individu menjadi alasan mengapa Iran dianggap memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan.
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