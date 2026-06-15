Prediksi Spanyol kontra Tanjung Verde: Ujian Pertama Raja Eropa

JawaPos.com - Tim nasional Spanyol dijadwalkan bersua Tanjung Verde dalam pertandingan pembuka grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Atlanta, Atlanta, Senin pukul 23.00 WIB.

Sang Raja Eropa, juara Euro 2024, Spanyol akan memulai langkahnya di gelaran empat tahun sekali ini dengan diuji oleh pertahanan Tanjung Verde.

La Roja tentu saja diunggulkan untuk bisa memetik poin penuh pada pertandingan kali ini mengingat kondisi kedalaman skuad yang penuh dengan pemain bintang seperti Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, hingga Marc Cucurella.

Namun tim asuhan Luis De La Fuente tersebut tidak terlalu tampil garang dalam empat laga uji coba terakhir untuk persiapan menuju Piala Dunia 2026.

Tercatat Spanyol hanya meraih dua kemenangan dan dua hasil seri dalam partai uji coba jelang Piala Dunia 2026.

Di pihak Tanjung Verde tentu saja ingin memberikan kejutan meski secara materi pemain kalah jauh.

Namun tim debutan semacam Tanjung Verde bisa saja menyulitkan Spanyol mengingat dalam tiga uji coba terakhir, Tanjung Verde bisa memetik tiga kemenangan.