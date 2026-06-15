Prediksi Skor Belgia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Cs Bakal Buat Kejutan!

JawaPos.com - Prediksi pertandingan Belgia kontra Mesir akan dibahas dalam artikel ini. Mohamed Salah dan kawan-kawan diprediksi bakal membuat kejutan dalam laga tersebut.

Belgia akan memulai kampanyenya dengan menghadapi Mesir di Grup G Piala Dunia 2026. Laga pembuka bagi kedua kesebelasan akan digelar di Seattle Stadium, Seattle, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) pukul 02.00 WIB. Bisa dikatakan, laga ini menjadi duel tim terkuat yang berada dalam grup tersebut.

Tak bisa dipungkiri, Belgia memiliki keunggulan materi pemain yang lebih merata ketimbang Mesir. Skuad berjuluk De Rode Duivels itu juga saat ini menempati peringkat ke-10 dunia, sementara Mesir di urutan ke-30.

Jika menilik kedalaman skuad, Belgia jauh lebih diunggulkan. Skuad arahan Rudi Garcia itu dihuni oleh nama-nama besar seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Jeremy Doku, Youri Tielemans, serta Romelu Lukaku.

Perjalanan Belgia menuju Piala Dunia 2026 terbilang mulus. Mereka keluar sebagai juara grup dengan raihan 18 poin dari delapan pertandingan, mencetak 29 gol dan hanya kebobolan tujuh kali.

Sejak lolos ke Piala Dunia 2026, Rudi Garcia memimpin tim dalam empat laga uji coba. Hasilnya cukup positif dengan tiga kemenangan, termasuk mengalahkan Amerika Serikat, Kroasia, dan Tunisia.

Meski demikian, Mesir bukan lawan yang bisa dianggap sebelah mata. Skuad berjuluk The Pharaohs itu datang dengan ambisi besar, yakni memburu kemenangan pertama sepanjang sejarah mereka di Piala Dunia.

Perjalanan Mesir menuju Piala Dunia 2026 juga terbilang mulus. The Pharaohs lolos dengan nyaman setelah memuncaki grup kualifikasi Zona Afrika dengan 26 poin tanpa menelan kekalahan dalam 10 laga.

Mesir memang tidak punya kedalaman skuad yang mewah seperti Belgia, tapi mereka punya kolektivitas tim yang kuat. The Pharaohs punya lini serang mematikan yang digalang Mohamed Salah dan Omar Marmoush. Kedua pemain ini bisa menjadi senjata mematikan untuk menundukkan para lawannya.