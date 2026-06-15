Prediksi Skor Belgia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Misi Pembuktian Raja Mesir Mohamed Salah

JawaPos.com - Timnas Belgia akan menghadapi Timnas Mesir pada laga pembuka Grup G Piala Dunia 2026 di Lumen Field, Seattle, Selasa (16/6/2026) pukul 02.00 WIB. Duel ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengamankan tiga poin pertama yang dapat membuka jalan menuju fase gugur.

Belgia datang dengan status unggulan berkat kualitas skuad yang lebih merata dan performa yang terus meningkat menjelang turnamen.

Namun, Mesir memiliki modal kuat untuk memberikan kejutan melalui pengalaman Mohamed Salah dan efektivitas serangan balik yang menjadi ciri permainan mereka.

Mengapa Belgia Lebih Diunggulkan?

Belgia memasuki Piala Dunia 2026 dengan tren positif setelah menunjukkan peningkatan performa sepanjang tahun ini.

Tim asuhan Rudi Garcia sukses meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir.

Kemenangan telak 5-0 atas Tunisia menjadi bukti lini serang Belgia sedang berada dalam kondisi terbaik.

Sebelumnya, mereka juga menumbangkan Kroasia 2-0 dan Amerika Serikat 5-2, dua hasil yang memperlihatkan efektivitas serangan Red Devils.

Belgia memang sempat mengalami kesulitan pada fase kualifikasi zona Eropa. Salah satu hasil yang cukup mengecewakan adalah ketika mereka ditahan Kazakhstan dengan skor 1-1.