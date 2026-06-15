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Andika Rachmansyah
Senin, 15 Juni 2026 | 17.59 WIB

Jadwal Siaran Langsung Belgia vs Mesir di Grup G Piala Dunia 2026

Youri Tielemans setelah cetak gol ke gawang Kroasia. (Instagram/@belgianreddevils) - Image

Youri Tielemans setelah cetak gol ke gawang Kroasia. (Instagram/@belgianreddevils)

JawaPos.com - Timnas Belgia akan memulai kampanyenya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Mesir di Grup G. Berikut jadwal siaran langsung pertandingan tersebut.

Pertandingan ini akan menjadi ujian perdana bagi kedua kesebelasan. Sesuai jadwal, laga Belgia kontra Mesir akan digelar di Seattle Stadium, Seattle, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026) pukul 02.00 WIB.

Bisa dibilang, Belgia lebih diunggulkan ketimbang Mesir. Kedalaman skuad De Rode Duivels - julukan Timnas Belgia - juga lebih menjanjikan ketimbang dari lawannya tersebut.

Belgia masih diperkuat nama-nama besa seperti Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, hingga Romelu Lukaku. Dengan komposisi yang dimiliki, tak ayal jika De Rode Duivels lebih diunggulkan ketimbang Mesir.

Meski demikian, Mesir datang bukan tanpa senjata. Kehadiran sosok megabintang Mohamed Salah di lini depan menjadi ancaman nyata yang bisa merusak skenario kemenangan Belgia. Selain itu, mereka juga pemain bintang lainnya seperti Omar Marmoush.

The Pharaohs - julukan Timnas Mesir - bisa dibilang sebagai penantang terkuat Belgia di Grup G. Mesir juga punya rekor positif melawan skuad De Rode Duivels.

Dari empat pertemuan, tiga diantaranya berhasil dimenangkan oleh Mesir. Pada pertemuan terakhir, The Pharaohs menang 2-1 atas Belgia di laga uji coba pada 18 November 2022.

Sementara itu, kedua kesebelasan datang dengan membawa modal positif. Belgia meraih kemenangan di dua laga uji coba sebelum Piala Dunia 2026 melawan Kroasia (2-0) dan Tunisia (5-0), sementara Mesir menang atas Rusia (1-0) dan kalah tipis dari Brasil (1-2).

Satu yang pasti, kedua kesebelasan mengusung misi sama yakni kemenangan di laga perdana. Pertandingan pun diprediksi akan berjalan sengit sejak peluit pertama dibunyikan.

Editor: Edi Yulianto
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