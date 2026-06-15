Uruguay Terkendala Izin Terbang ke Amerika Serikat Jelang Lawan Arab Saudi, AUF Salahkan FIFA

JawaPos.com - Tim nasional Uruguay mengalami kendala serius dalam perjalanan menuju Amerika Serikat menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Akibat masalah penerbangan, skuad asuhan Marcelo Bielsa dipastikan baru akan tiba sekitar 24 jam sebelum pertandingan melawan Arab Saudi.

Uruguay dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada laga fase grup yang berlangsung di Miami, Senin (15/6) waktu setempat pukul 18.00 ET. Namun, rencana perjalanan tim terganggu setelah pesawat yang seharusnya membawa rombongan dari Cancun, Meksiko, tidak mendapatkan izin untuk memasuki wilayah udara Amerika Serikat.

Menurut sejumlah laporan dari Uruguay, otorisasi penerbangan menjadi kendala utama. Situasi itu memaksa pihak terkait untuk mencarikan solusi alternatif dengan menyewa pesawat kedua guna mengangkut tim ke Florida Selatan.

Asosiasi Sepak Bola Uruguay (AUF) dalam pernyataan resminya pada Minggu (14/6) mengungkapkan bahwa keterlambatan itu berada di luar kendali mereka. “Karena masalah yang berada di luar kendali AUF, keberangkatan dari Meksiko mengalami penundaan. Saat ini skuad sedang beristirahat di hotel. Waktu keberangkatan baru yang ditetapkan oleh FIFA ialah pukul 16.15,” tulis AUF dikutip dari The Athletic.

Ketika dimintai konfirmasi terkait pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut, juru bicara AUF secara tegas menyebut FIFA sebagai penyebabnya. Akun resmi Timnas Uruguay di platform X pun membagikan kembali pesan mantan striker Uruguay Diego Forlan yang pernah mengeluhkan keterlambatan serupa pada Piala Dunia 2010. Saat itu, Forlan mempertanyakan pihak yang harus disalahkan atas keterlambatan penerbangan tim nasional.

Di sisi lain, FIFA memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut. Dalam pernyataannya, FIFA menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi akibat kesalahan izin dari maskapai di Meksiko. FIFA juga menyebut pihak maskapai telah menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

"FIFA tetap menjalin komunikasi erat dengan tim nasional Uruguay selama masa penundaan dan bekerja sama dengan pihak bandara serta mitra operasional untuk mempercepat proses serta meminimalkan gangguan terhadap perjalanan tim," bunyi pernyataan FIFA.

Di tengah situasi yang kacau, Uruguay tetap menjalani sesi latihan pada Minggu pagi di Cancun. Jadwal konferensi pers yang menghadirkan pelatih Marcelo Bielsa dan bek tengah Jose Maria Gimenez di Miami juga mengalami perubahan waktu, dari semula pukul 18.45 menjadi pukul 20.00 waktu setempat.