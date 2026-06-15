Prediksi Arab Saudi vs Uruguay: La Celeste Diunggulkan, Green Falcons Siap Beri Kejutan

JawaPos.com - Arab Saudi akan menghadapi Uruguay pada pertandingan pertama Grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Selasa (16/6/2026) pukul 05.00 WIB. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim yang sama-sama ingin mengawali turnamen dengan hasil positif.

Uruguay datang dengan status unggulan grup berkat kualitas skuad yang mereka miliki. Sementara itu, Arab Saudi berusaha menunjukkan bahwa mereka mampu menjadi salah satu tim kuda hitam yang patut diperhitungkan di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut.

Perjalanan Arab Saudi menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Tim berjuluk Green Falcons itu sempat mengalami beberapa perubahan di kursi pelatih dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sempat ditangani Roberto Mancini dan kembali bersama Herve Renard, kini Arab Saudi berada di bawah arahan pelatih asal Yunani, Georgios Donis.

Pergantian pelatih tersebut membawa tantangan tersendiri bagi Arab Saudi.

Namun, dalam beberapa pertandingan terakhir terlihat adanya perkembangan yang cukup positif. Meski sempat kalah dari Mesir dan Serbia pada awal tahun, performa tim perlahan menunjukkan peningkatan.

Dalam rangkaian laga pemanasan menjelang Piala Dunia 2026, Arab Saudi memang kalah 1-2 dari Ekuador. Namun mereka mampu bangkit dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Puerto Rico dan menahan Senegal tanpa gol.

Hasil tersebut menjadi modal berharga karena menunjukkan organisasi permainan yang semakin solid, terutama di sektor pertahanan.

Salah satu kekuatan utama Arab Saudi masih berada pada sosok Salem Al-Dawsari. Kapten tim yang juga menjadi salah satu pemain paling berpengalaman dalam skuad tersebut diharapkan mampu memimpin rekan-rekannya menghadapi tekanan dari Uruguay.