Pemain Timnas Swedia Rogoh Uang Pribadi Demi Dukungan Keluarga di Piala Dunia 2026

Pemain timnas Swedia rogoh kocek pribadi membiayai keberangkatan orang-orang terdekat ke Piala Dunia di Amerika Serikat. (Istimewa)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 bukan hanya menghadirkan tantangan di atas lapangan bagi para pemain Timnas Swedia.
Di balik persiapan menuju turnamen terbesar sepak bola dunia itu, para pemain juga harus menghadapi tingginya biaya perjalanan dan akomodasi untuk keluarga yang ingin memberikan dukungan langsung dari tribun. Beberapa pemain timnas Swedia mengungkapkan bahwa mereka memanfaatkan bonus yang diterima dari federasi untuk membantu membiayai keberangkatan orang-orang terdekat ke Amerika Serikat.
Bagi mereka, kehadiran keluarga selama turnamen memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Bek Swedia, Gustaf Lagerbielke, termasuk salah satu pemain yang memilih menanggung biaya perjalanan keluarga dekat serta pasangannya.
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Menurutnya, momen tampil di Piala Dunia merupakan pengalaman langka yang layak dinikmati bersama orang-orang yang selama ini memberikan dukungan dalam perjalanan karirnya.
Hal serupa juga dilakukan gelandang Eric Smith. Dia memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan keluarga mencapai angka yang cukup besar.
Meski demikian, pemain berusia 29 tahun itu menilai pengeluaran tersebut sebagai investasi emosional yang penting selama menjalani kompetisi dengan tekanan tinggi. Kehadiran keluarga dianggap mampu memberikan ketenangan mental bagi para pemain yang harus berada jauh dari rumah selama beberapa pekan.
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Bagi sebagian pemain yang telah berkeluarga dan memiliki anak, kesempatan untuk bertemu orang terdekat di sela-sela turnamen menjadi faktor penting dalam menjaga fokus dan kondisi psikologis.
Di sisi lain, tingginya biaya yang harus ditanggung para pendukung juga menjadi sorotan. Kapten Swedia, Victor Nilsson Lindelof, menilai harga tiket pertandingan dan transportasi menuju lokasi Piala Dunia terlalu mahal bagi banyak suporter. Kondisi tersebut dinilai dapat membatasi kesempatan para penggemar sepak bola untuk menyaksikan langsung ajang terbesar dunia tersebut.
Piala Dunia 2026 memang menjadi edisi yang berbeda karena digelar di wilayah yang sangat luas, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jarak antarkota yang jauh membuat biaya perjalanan meningkat, baik untuk pemain, keluarga, maupun para pendukung yang ingin mengikuti tim kesayangannya.
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