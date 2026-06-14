Prediksi Pertandingan Piala Dunia Timnas Swedia vs Tunisia: Ujian Pertama Graham Potter dan Misi Bangkit Singa Carthage

JawaPos.com - Timnas Swedia akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Tunisia pada laga pembuka Grup F di Estadio BBVA, Guadalupe, Senin (15/6) pagi WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Timnas Swedia dan Tunisia untuk mengawali turnamen piala dunia dengan hasil positif sekaligus membangun kepercayaan diri dalam persaingan grup yang diprediksi berlangsung ketat.

Bagi Timnas Swedia, tampil di putaran final Piala Dunia kali ini merupakan hasil dari perjuangan panjang yang tidak selalu berjalan mulus. Tim asuhan Graham Potter sempat menghadapi periode sulit selama fase kualifikasi.

Mereka gagal meraih kemenangan dalam grup yang dihuni Swiss, Slovenia, dan Kosovo sehingga harus mencari jalur alternatif untuk mendapatkan tiket ke putaran final. Kesempatan itu datang melalui UEFA Nations League dan babak play-off.

Mereka menyingkirkan Ukraina dengan skor 3-1 sebelum memastikan tempat di Piala Dunia setelah mengalahkan Polandia 2-0. Hasil tersebut menunjukkan karakter kuat yang dimiliki skuad Blagult ketika berada dalam tekanan.

Meski berhasil lolos, performa Swedia menjelang turnamen belum sepenuhnya meyakinkan. Dalam dua laga pemanasan terakhir, mereka kalah 1-3 dari Norwegia dan hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Yunani.

Hasil tersebut menjadi catatan yang harus diperbaiki jika ingin melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Salah satu kekuatan terbesar Swedia terletak pada lini depan mereka. Kehadiran Viktor Gyokeres dan Alexander Isak memberikan ancaman nyata bagi setiap lawan.

Gyokeres tampil konsisten sebagai mesin gol dalam beberapa musim terakhir, sementara Isak dikenal memiliki kemampuan teknik, kecepatan, dan penyelesaian akhir yang sangat baik. Kombinasi kedua penyerang tersebut menjadi harapan utama Graham Potter untuk membongkar pertahanan Tunisia.