John Terry Sebut Hanya 4 Pemain Inggris yang Berkelas Dunia, Bukayo Saka Belum Masuk Daftar

JawaPos.com - John Terry kembali membuat pernyataan yang mengundang perdebatan. Mantan kapten Chelsea dan timnas Inggris itu menilai hanya ada empat pemain Three Lions yang benar-benar layak menyandang status pemain kelas dunia.
Melansir Give Me Sport, berbicara dalam acara Piers Morgan Uncensored bersama Simon Jordan, Terry mengungkapkan daftar pemain yang menurutnya menjadi fondasi utama Inggris di Piala Dunia 2026.
Seperti biasa, pendapatnya disampaikan tanpa basa-basi dan dipastikan memancing diskusi di kalangan penggemar sepak bola.
Menurut Terry, hanya Jude Bellingham, Declan Rice, Reece James, dan Harry Kane yang pantas disebut sebagai pemain berkelas dunia.
Gelandang Real Madrid tersebut dianggap sebagai talenta luar biasa yang telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di posisinya meski usianya masih sangat muda. Kematangan dan pengaruhnya di lapangan membuat Bellingham mendapat tempat dalam daftar Terry.
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Performa impresif Rice bersama Arsenal juga membuatnya mendapat pengakuan dari legenda Chelsea tersebut. Kemampuannya bertahan, mengatur permainan, sekaligus membantu serangan membuatnya menjadi salah satu gelandang paling komplet saat ini.
Meski kerap diganggu cedera, Terry percaya kualitas Reece James masih berada di level tertinggi. Bek Chelsea itu dinilai memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang sulit ditandingi banyak pemain lain di posisinya.
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Nama terakhir adalah kapten timnas Inggris, Harry Kane. Terry bahkan menyebut striker Bayern Munchen tersebut sebagai penyerang terbaik di Piala Dunia 2026.
"Jika dia cedera, kita akan berada dalam masalah. Terlepas dari gol-golnya, dia adalah sosok penting dan kapten tim kita."
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"Saya pikir kami memiliki striker terbaik di Piala Dunia, dan saya sangat yakin dia akan menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia."
Pernyataan itu menunjukkan betapa besarnya peran Kane dalam skuad asuhan Thomas Tuchel.
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