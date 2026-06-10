Analisis Belgia di Piala Dunia 2026, Kekuatan Lini Depan dan Tantangan Besar di Sektor Belakang

Bintang-bintang baru timnas Belgia, Jeremy Doku, Leandro Trossard, dan Lois Openda. Prediksi Belgia di Grup G Piala Dunia 2026: Kevin De Bruyne Cs Jadi yang Tim Terkuat (Joris Verwijst/BSR Agency)
JawaPos.com - Belgia akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan wajah yang sedikit berbeda dibandingkan beberapa edisi sebelumnya.
Tim berjuluk De Rode Duivels itu kini memasuki fase regenerasi setelah menikmati era emas yang menghadirkan sejumlah pemain kelas dunia dalam satu generasi.
Nama-nama seperti Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, dan Romelu Lukaku masih menjadi bagian penting skuad asuhan Rudi Garcia.
Namun, usia mereka yang semakin matang membuat Belgia mulai menyiapkan fondasi baru untuk masa depan tim nasional.
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Meski tidak lagi memiliki kedalaman skuad semewah satu dekade lalu, Belgia tetap menyimpan banyak pemain muda potensial yang siap mengambil peran lebih besar.
Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Amadou Onana, Koni De Winter, hingga Zeno Debast menjadi simbol lahirnya generasi baru sepak bola Belgia.
Salah satu kekuatan utama Belgia masih terletak pada kualitas individu para pemainnya. De Bruyne tetap menjadi motor permainan di lini tengah berkat visi dan kemampuan menciptakan peluang yang sulit ditandingi banyak pemain lain.
Sementara itu, kecepatan dan kemampuan menggiring bola milik Jeremy Doku mampu memberikan variasi serangan yang berbahaya dari sisi lapangan.
Di sektor penjaga gawang, Belgia juga masih memiliki jaminan kualitas melalui sosok Thibaut Courtois. Kiper berpengalaman tersebut tetap dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia dan menjadi figur penting dalam menjaga stabilitas tim.
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