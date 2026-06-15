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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 15 Juni 2026 | 17.36 WIB

FIFA Akhirnya Rilis Bukti VAR, Gol Kontroversial Swiss ke Gawang Qatar Dipastikan Sah

Pemain Qatar merayakan gol Boualem Khoukhi pada masa injury time yang memaksa Swiss bermain imbang 1-1 di Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com - Kontroversi yang mewarnai hasil imbang 1-1 antara Swiss dan Qatar pada laga Grup B Piala Dunia 2026 akhirnya mendapat penjelasan resmi dari FIFA.

Badan sepak bola dunia itu merilis bukti VAR yang menunjukkan bahwa gol Swiss memang sah, meski sebelumnya dianggap offside oleh sejumlah pengamat, termasuk Gary Neville.

Insiden terjadi ketika gelandang Swiss, Remo Freuler, dijatuhkan kiper Qatar Mahmoud Abunada di dalam kotak penalti. Wasit asal Honduras, Hector Said Martinez Sorto, tanpa ragu menunjuk titik putih.

Namun perhatian langsung tertuju pada posisi Freuler sebelum pelanggaran terjadi. Dalam tayangan langsung, banyak yang merasa pemain Bologna tersebut berada dalam posisi offside. VAR kemudian melakukan pemeriksaan, tetapi tidak ada animasi atau grafik semi-otomatis yang ditampilkan kepada publik.

FIFA akhirnya merilis bukti VAR untuk gol kontroversial Swiss ke gawang Qatar. Remo Freuler dipastikan berada dalam posisi onside, membantah klaim Gary Neville yang menilai gol tersebut seharusnya dianulir. (FIFA)

Breel Embolo, yang menjadi eksekutor, sukses mencetak gol internasionalnya yang ke-25 untuk membawa Swiss unggul.

Gary Neville Pertanyakan Transparansi FIFA

Ketiadaan bukti visual membuat mantan bek Manchester United, Gary Neville, geram. 

Melansir Talksport, dalam siaran ITV Sport, ia mempertanyakan mengapa FIFA tidak menunjukkan hasil teknologi offside semi-otomatis kepada para penonton.

FIFA adalah penyiar utama, mereka memiliki bukti keputusan otomatis yang dapat mereka tunjukkan kepada kami. Mengapa mereka tidak menunjukkannya kepada kita?”

“Ada tanda tanya besar mengenai hal itu, karena menurut saya itu offside, sampai mereka membuktikan sebaliknya,” ujar Neville.

Ian Wright juga mengungkapkan kebingungannya, sementara Duncan Ferguson mengaku sepakat bahwa dari tayangan awal Freuler memang terlihat berada di posisi terlarang.

Gangguan Teknis Jadi Penyebab

Sekitar tiga jam setelah pertandingan berakhir, FIFA melalui akun resmi @fifamedia di X akhirnya mengunggah gambar hasil pemeriksaan VAR.

Editor: Edi Yulianto
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