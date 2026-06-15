Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 15 Juni 2026 | 17.08 WIB

Mantan Wasit Kecam FIFA soal Kontroversi VAR di Laga Swiss vs Qatar

Granit Xhaka memimpin ambisi Swiss untuk menembus perempat final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. (Instagram @granitxhaka)

JawaPos.com - Pertandingan pembuka Grup B Piala Dunia 2026 antara Swiss dan Qatar menghadirkan drama hingga menit akhir. Sundulan Boualem Khoukhi pada masa injury time menyelamatkan tuan rumah Piala Dunia 2022 dari kekalahan dan memaksa laga berakhir imbang 1-1.

Namun, jauh sebelum gol penyeimbang tersebut tercipta, perhatian publik sudah lebih dulu tertuju pada keputusan kontroversial yang melibatkan VAR pada menit ke-17.

Penalti Swiss Picu Perdebatan

Melansir Give Me Sport, insiden bermula ketika Remo Freuler menerima bola sundulan di dalam kotak penalti dan berusaha mengangkat bola melewati kiper Qatar, Mahmud Abunada. Kontak yang terjadi membuat keduanya terjatuh, dan wasit asal Honduras, Hector Said Martinez, tanpa ragu menunjuk titik putih.

Mantan wasit FIFA Keith Hackett menilai gol penalti Swiss ke gawang Qatar seharusnya dianulir karena offside. Kontroversi VAR pun memicu kritik terhadap transparansi FIFA. (Instagram/@football_today_yt)

Breel Embolo kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Swiss unggul.

Masalah muncul ketika tayangan ulang memperlihatkan Freuler diduga berada dalam posisi offside sebelum insiden pelanggaran terjadi. VAR pun melakukan pemeriksaan, tetapi tidak ada grafik atau garis offside semi-otomatis yang ditampilkan kepada penonton.

Setelah beberapa saat, keputusan penalti tetap disahkan dan pertandingan berlanjut.

Gary Neville dan Ian Wright Murka

Kurangnya transparansi dalam proses pemeriksaan tersebut membuat banyak pihak geram.

Gary Neville menjadi salah satu sosok yang paling vokal. Mantan bek Manchester United itu mempertanyakan alasan FIFA tidak memperlihatkan bukti visual kepada publik.

"Mereka punya bukti keputusan otomatis itu — mengapa mereka tidak menunjukkannya kepada kita?" kata Neville, yang bahkan membandingkan sikap FIFA dengan "kediktatoran".

Legenda Arsenal, Ian Wright, juga melontarkan kritik tajam dan menyebut minimnya transparansi tersebut sebagai sesuatu yang "memalukan".

Sementara komentator ITV, Lee Dixon, mengaku yakin keputusan itu akan dibatalkan.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Profil Breel Embolo, Striker Swiss yang Mencetak Gol ke Gawang Qatar - Image
Piala Dunia 2026

Profil Breel Embolo, Striker Swiss yang Mencetak Gol ke Gawang Qatar

Senin, 15 Juni 2026 | 16.12 WIB

Kontroversi Penalti Timnas Swiss Lawan Qatar, FIFA Sebut Gangguan Teknis Tak Pengaruhi Keputusan VAR - Image
Piala Dunia 2026

Kontroversi Penalti Timnas Swiss Lawan Qatar, FIFA Sebut Gangguan Teknis Tak Pengaruhi Keputusan VAR

Senin, 15 Juni 2026 | 05.17 WIB

Man of the Match Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: Mahmoud Abunada Dibombardir 26 Tembakan Serdadu La Nati! - Image
Piala Dunia 2026

Man of the Match Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: Mahmoud Abunada Dibombardir 26 Tembakan Serdadu La Nati!

Minggu, 14 Juni 2026 | 13.50 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore