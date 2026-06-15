Zlatan Ibrahimovic Puji Kepemimpinan Carlo Ancelotti: Dia Seorang Manajer, Bukan Sekadar Pelatih

JawaPos.com - Carlo Ancelotti baru menjalani petualangan pertamanya bersama tim nasional, tetapi ia sudah mendapat dukungan penuh dari salah satu mantan anak asuhnya, Zlatan Ibrahimovic.

Legenda Swedia yang kini menjadi analis FOX Sports itu meyakini sosok Ancelotti memiliki karakter yang tepat untuk menangani tekanan besar sebagai pelatih Brasil, tim yang sedang mengejar gelar Piala Dunia keenam dalam sejarah mereka.

Melansir Fox Sports, menurut Ibrahimovic, kekuatan terbesar pelatih asal Italia tersebut bukan hanya terletak pada aspek taktik, melainkan kemampuannya mengelola para pemain.

"Dia adalah sosok manusia yang fantastis. Saya pernah memilikinya sebagai manajer, bukan pelatih," kata Ibrahimovic.

"Perbedaan antara pelatih dan manajer adalah, pelatih akan memberi tahu pemain bagaimana bergerak, ke mana harus pergi, dan bagaimana bermain. Sebaliknya, seorang manajer akan mengelola pemain."

Zlatan Pernah Merasakan Sentuhan Ancelotti di PSG Ibrahimovic dan Ancelotti pernah bekerja sama di Paris Saint-Germain pada musim 2012/13. Dalam periode tersebut, penyerang asal Swedia itu tampil luar biasa dengan torehan 35 gol dari 48 pertandingan.

Pengalaman itu membuat Ibrahimovic memahami betul bagaimana cara Ancelotti menjaga keharmonisan ruang ganti.

Ia bahkan menceritakan sebuah kisah menarik yang menurutnya menggambarkan filosofi kepemimpinan sang pelatih.

"Saya akan memberi Anda contoh: Kami memiliki dua bek kanan dan untuk membuat mereka merasa nyaman, pertama-tama saya bertanya kepada Ancelotti, 'apa yang Anda lakukan saat berkomunikasi dengan mereka?'"

Jawaban Ancelotti, menurut Ibrahimovic, sangat sederhana namun efektif.

"Pertama-tama saya akan menemui pemain pertama dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah bek kanan terbaik saya."