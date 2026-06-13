Alisson Becker Puji Pengaruh Carlo Ancelotti di Timnas Brasil: Dia Seorang Juara Sejati

JawaPos.com - Kiper timnas Brasil Alisson Becker memberikan pujian kepada Carlo Ancelotti menjelang Piala Dunia 2026. Penjaga gawang Liverpool itu menilai, pelatih asal Italia tersebut berhasil mengubah atmosfer di dalam skuad Selecao sejak mengambil alih kursi pelatih.

Timnas Brasil akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Maroko di Stadion MetLife pada Sabtu (13/6). Alisson Becker merasa kehadiran Carlo Ancelotti telah membawa ketenangan yang sempat hilang dalam beberapa tahun terakhir.

Alisson: Ancelotti Membawa Ketenangan ke Dalam Tim Melansir ESPN, berbicara dua hari sebelum laga pembuka, Alisson Becker menyebut pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti sebagai sosok yang memiliki wibawa dan mentalitas seorang pemenang sejati.

"Sejak kedatangan Ancelotti, suasana telah berubah. Dia memiliki wibawa dan menumbuhkan rasa tenang, lingkungan yang fokus pada pekerjaan yang sedang dilakukan, bebas dari kontroversi atau gangguan lainnya," kata Alisson.

Kiper berusia 33 tahun itu juga menegaskan bahwa pengalaman dan prestasi Ancelotti membuat para pemain semakin percaya diri.

"Dia adalah seorang pemenang sejati; itu benar-benar terlihat. Saya pikir Anda bisa melihatnya dari ekspresinya dan para pemain juga menyadarinya. Pria ini telah memenangkan segalanya di dunia sepak bola, namun di sini dia bersama tim nasional Brasil, penuh kegembiraan dan antusiasme," papar Alisson Becker.

Piala Dunia Ketiga bagi Alisson Piala Dunia 2026 menjadi turnamen ketiga Alisson bersama timnas Brasil setelah sebelumnya tampil pada edisi 2018 dan 2022. Dengan pencapaian tersebut, dia bergabung dengan kelompok elit penjaga gawang Brasil yang pernah tampil dalam tiga Piala Dunia.

"Sebuah kehormatan besar bagi saya untuk bergabung dengan jajaran nama-nama besar dalam sejarah Tim Nasional Brasil. Merupakan suatu keistimewaan bagi saya untuk berpartisipasi dan berkompetisi di Piala Dunia lainnya," terang Alisson Becker.