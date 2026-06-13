Kata-kata Carlo Ancelotti Jelang Timnas Brasil vs Maroko: Kami Mampu Bersaing dengan Tim Mana Pun

Carlo Ancelotti antusias hadapi Piala Dunia 2026. (ig @brasil)
JawaPos.com - Carlo Ancelotti mengaku antusias menghadapi salah satu momen paling spesial dalam karier kepelatihannya. Pelatih berusia 67 tahun itu akan menjalani pertandingan Piala Dunia pertamanya saat Brasil menghadapi Maroko pada laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026, Sabtu (13/6) di New Jersey.
Setelah meraih berbagai gelar bersama AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, dan Real Madrid, Ancelotti kini memasuki babak baru bersama tim nasional Brasil. Melansir ESPN, pelatih asal Italia tersebut mengaku merasakan kehormatan besar bisa menangani negara dengan sejarah paling sukses di Piala Dunia.
"Ini pengalaman baru bagi saya. Ini sesuatu yang istimewa. Jelas ini membawa banyak tanggung jawab. Merupakan suatu kehormatan untuk mewakili negara sepak bola dan tim nasional paling berprestasi di dunia. Ini suatu kehormatan dan tanggung jawab. Ini momen yang indah bagi saya," kata Ancelotti dalam konferensi pers.
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Carlo Ancelotti mulai menangani Brasil pada Mei 2025 dan kini mengemban tugas mengakhiri puasa gelar juara dunia Selecao yang sudah berlangsung sejak 2002.
Meski belum ada tim yang dianggap sebagai favorit mutlak, Ancelotti percaya skuad yang dimilikinya cukup kuat untuk menghadapi siapa saja.
"Ini adalah tim yang mampu bersaing dengan siapa pun. Kami bisa menghadapi tim mana pun. Kami memiliki kualitas teknis dan pengalaman, dan kami sangat yakin bisa menghadapi tim mana pun. Kami memiliki firasat baik tentang Piala Dunia ini. Kami siap dan telah mempersiapkan diri. Saat ini belum ada favorit yang jelas untuk Piala Dunia. Beberapa tim akan memiliki kesempatan untuk bersaing hingga akhir," papar Ancelotti.
Ancelotti juga mengungkapkan kabar positif mengenai Neymar. Menurutnya, sang bintang diperkirakan sudah bisa kembali berlatih pada pekan depan.
Optimisme serupa juga diungkapkan Vinicius Junior. Penyerang Real Madrid itu menegaskan Brasil datang ke Amerika Utara dengan satu tujuan, yakni mengangkat trofi Piala Dunia keenam.
"Kami datang untuk menjadi pemenang," kata Vinicius. Kami berada di level yang sama dengan tim-tim besar lainnya. Kami memiliki pemain-pemain hebat dan kami telah menjadi lebih baik dalam beberapa bulan terakhir," tutur Vinicius.
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