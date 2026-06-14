Hasil Brasil vs Maroko di Piala Dunia 2026: Vinicius Jr Selamatkan Muka Carlo Ancelotti!

JawaPos.com — Timnas Brasil harus puas berbagi poin dengan Timnas Maroko setelah bermain imbang 1-1 pada laga perdana fase grup Piala Dunia 2026 di New York, Minggu (14/6/2026) pagi WIB.

Maroko sempat unggul lebih dulu lewat Ismail Saibari sebelum Vinicius Jr menyelamatkan Selecao dengan gol penyeimbang di babak pertama.

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Maroko Kejutkan Brasil Lewat Gol Saibari Maroko tampil percaya diri menghadapi salah satu favorit juara dunia. Tim berjuluk Atlas Lions bahkan mampu membuka keunggulan lebih dahulu pada menit ke-21.

Gol bermula dari umpan terobosan akurat Brahim Diaz yang membelah lini pertahanan Brasil.

Ismail Saibari berhasil lolos dari pengawalan bek lawan sebelum melepaskan tendangan cungkil yang mengecoh Alisson dan membawa Maroko unggul 1-0.

Keunggulan tersebut membuat Maroko semakin percaya diri dalam mengimbangi permainan Brasil. Sementara itu, tim asuhan Carlo Ancelotti berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol balasan.

Aksi Vinicius Jr Selamatkan Selecao Brasil akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-33 melalui aksi individu gemilang Vinicius Jr. Penyerang sayap Real Madrid tersebut menunjukkan kualitasnya dengan menerobos sisi kanan pertahanan Maroko.

Setelah mendapatkan ruang tembak, Vinicius melepaskan sepakan terukur ke pojok gawang yang gagal dijangkau Bono. Gol tersebut membuat skor berubah menjadi 1-1 dan bertahan hingga turun minum.