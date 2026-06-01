Daftar 26 Pemain Uruguay untuk Piala Dunia 2026 Resmi Dirilis, Targetkan Lolos dari Babak Grup

JawaPos.com - Uruguay resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke putaran final Piala Dunia 2026.

Tim berjuluk La Celeste itu menatap turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat dengan optimisme tinggi setelah pelatih Marcelo Bielsa menetapkan kombinasi pemain senior dan generasi baru yang dinilai siap bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia.

Pengumuman skuad tersebut dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Uruguay (AUF) beberapa pekan sebelum turnamen dimulai. Nama-nama yang dipanggil sebagian besar merupakan pemain inti yang selama ini menjadi tulang punggung tim nasional dalam berbagai ajang internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia.

Di sektor penjaga gawang, Uruguay masih mempercayakan posisi utama kepada Sergio Rochet yang tampil konsisten bersama Internacional di Brasil.

Pengalaman juga menjadi pertimbangan penting dengan masuknya Fernando Muslera yang meski sudah berusia 39 tahun masih dianggap mampu memberikan ketenangan dan kepemimpinan di ruang ganti. Sementara Santiago Mele melengkapi daftar kiper yang dibawa Bielsa ke Amerika Serikat.

Lini belakang menjadi salah satu sektor yang paling menarik perhatian. Uruguay memiliki sejumlah bek berpengalaman yang bermain di kompetisi elite Eropa.

Ronald Araujo dan Jose Maria Gimenez diperkirakan tetap menjadi duet utama di jantung pertahanan. Keduanya dikenal memiliki kemampuan bertahan yang kuat serta pengalaman menghadapi penyerang kelas dunia.

Selain itu, terdapat nama Guillermo Varela, Santiago Bueno, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Joaquin Piquerez, dan Matias Vina yang memberikan banyak pilihan bagi Bielsa untuk meracik formasi sesuai kebutuhan pertandingan.