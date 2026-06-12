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Andika Rachmansyah
Jumat, 12 Juni 2026 | 22.02 WIB

Daftar Pemain Arab Saudi dan Uruguay di Grup H Piala Dunia 2026

Skuad Arab Saudi siap memberikan kejutan di Piala Dunia 2026. (Instagram/@saudint) - Image

Skuad Arab Saudi siap memberikan kejutan di Piala Dunia 2026. (Instagram/@saudint)

JawaPos.com – Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko telah resmi bergulir. Daftar pemain kontestan Grup H Piala Dunia 2026, Arab Saudi dan Kanada akan dibahas pada artikel ini.

Arab Saudi versus Uruguay menjadi laga kedua yang dimainkan di Grup H. Partai ini akan dihelat di Miami Stadiums, Miami Gardens, Amerika Serikat pada Selasa (16/6) dini hari WIB.

Pencinta sepak bola tanah air tentu sudah tidak asing dengan Arab Saudi. Tim berjuluk The Green Falcons ini tak lain dan tak bukan adalah tim yang menggoreskan luka kepada Timnas Indonesia pada ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Tim yang menjadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi ini merupakan tim yang tidak patut diremehkan. Pasalnya, tim yang kini ditangani Georgios Donis ini merupakan salah satu wakil Asia yang cukup berpengalaman di ajang Piala Dunia dengan tujuh penampilan.

Sementara itu, Uruguay juga merupakan wakil Amerika Selatan yang sudah cukup sering tampil di ajang empat tahunan ini. Oleh karena itu, partai Arab Saudi kontra Uruguay menjadi salah satu laga yang patut dinantikan.

Timnas Arab Saudi

Selain akrab karena sudah tiga kali berhadapan dengan Timnas Indonesia di laga kualifikasi silam, hal menarik lain dari Arab Saudi terletak pada kiprahnya pada edisi sebelumnya.

Betapa tidak, pada edisi Qatar 2022 silam, Arab Saudi menjadi satu-satunya tim yang berhasil menumbangkan tim jawara edisi tersebut, Argentina. Ketika itu, Lionel Messi dan kolega takluk dengan skor 1-2.

Pencetak gol pada laga tersebut, yakni Saleh Al Shehri dan Salem Al Dawsari kembali dipanggil ke skuad Arab Saudi. Oleh karena itu, bukan tak mungkin Arab Saudi akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia kali ini.

Terlebih lagi, Arab Saudi memiliki memori manis dengan Amerika Serikat. Prestasi terbaik tim berseragam hijau di Piala Dunia terjadi pada edisi Paman Sam 1994 silam.

Editor: Edi Yulianto
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