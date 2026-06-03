Daftar 26 Pemain Arab Saudi di Piala Dunia 2026, Georgios Donis Siap Tantang Uruguay dan Spanyol

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat tim nasional Arab Saudi pada ajang Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat.

Skuad yang dipilih pelatih Georgios Donis ini memadukan pemain berpengalaman dengan sejumlah nama muda yang sedang berkembang di kompetisi domestik maupun luar negeri.

Pengumuman skuad ini menjadi langkah penting bagi Arab Saudi yang berambisi kembali menunjukkan daya saing mereka di panggung sepak bola dunia.

Setelah beberapa kali tampil di putaran final Piala Dunia, The Green Falcons berharap mampu menciptakan kejutan dan bersaing dengan tim-tim kuat di fase grup.

Untuk posisi penjaga gawang, Georgios Donis mempercayakan tiga nama yang sudah cukup familiar di sepak bola Arab Saudi.

Nawaf Al-Aqidi dari Al-Nassr menjadi salah satu pilihan utama berkat performanya yang konsisten dalam beberapa musim terakhir.

Selain itu, ada Mohammed Al-Owais dari Al-Ula yang memiliki pengalaman panjang bersama tim nasional. Satu slot lainnya diisi Ahmed Al-Kassar dari Al-Qadsiah yang tampil cukup solid di kompetisi Liga Arab Saudi.

Di sektor pertahanan, Arab Saudi membawa kombinasi pemain yang telah menjadi tulang punggung tim nasional dalam beberapa tahun terakhir.