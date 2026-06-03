Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 4 Juni 2026 | 03.39 WIB

Daftar 26 Pemain Arab Saudi di Piala Dunia 2026, Georgios Donis Siap Tantang Uruguay dan Spanyol

Timnas Arab Saudi (Instagram @saudint) - Image

Timnas Arab Saudi (Instagram @saudint)

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan memperkuat tim nasional Arab Saudi pada ajang Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat.

Skuad yang dipilih pelatih Georgios Donis ini memadukan pemain berpengalaman dengan sejumlah nama muda yang sedang berkembang di kompetisi domestik maupun luar negeri.

Pengumuman skuad ini menjadi langkah penting bagi Arab Saudi yang berambisi kembali menunjukkan daya saing mereka di panggung sepak bola dunia.

Setelah beberapa kali tampil di putaran final Piala Dunia, The Green Falcons berharap mampu menciptakan kejutan dan bersaing dengan tim-tim kuat di fase grup.

Untuk posisi penjaga gawang, Georgios Donis mempercayakan tiga nama yang sudah cukup familiar di sepak bola Arab Saudi.

Nawaf Al-Aqidi dari Al-Nassr menjadi salah satu pilihan utama berkat performanya yang konsisten dalam beberapa musim terakhir.

Selain itu, ada Mohammed Al-Owais dari Al-Ula yang memiliki pengalaman panjang bersama tim nasional. Satu slot lainnya diisi Ahmed Al-Kassar dari Al-Qadsiah yang tampil cukup solid di kompetisi Liga Arab Saudi.

Di sektor pertahanan, Arab Saudi membawa kombinasi pemain yang telah menjadi tulang punggung tim nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Ali Majrashi dari Al-Ahli kembali mendapat tempat setelah menunjukkan performa stabil di posisi bek kanan.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Bangga! Eks Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudy Eka Priyambada Bantu Al Nassr Putri Juara Liga Arab Saudi - Image
Sepak Bola Dunia

Bangga! Eks Pelatih Timnas Putri Indonesia Rudy Eka Priyambada Bantu Al Nassr Putri Juara Liga Arab Saudi

Minggu, 26 April 2026 | 20.02 WIB

Timnas Indonesia U-17 Bakal Tantang Arab Saudi Jelang Piala Asia U-17 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia U-17 Bakal Tantang Arab Saudi Jelang Piala Asia U-17 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 23.59 WIB

Timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Simak Profil Pelatih dan Pemain Paling Tajam - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Simak Profil Pelatih dan Pemain Paling Tajam

Jumat, 17 April 2026 | 14.30 WIB

Terpopuler

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 - Image
1

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

2

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

3

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

4

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

5

Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

6

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

10

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore