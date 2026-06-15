Juergen Klopp Kritik Jeda 3 Menit di Piala Dunia 2026, Sebut Sepak Bola Mulai Jadi Acara Iklan

JawaPos.com - Keputusan FIFA menerapkan jeda minum selama tiga menit di setiap babak pertandingan Piala Dunia 2026 menuai kritik dari Juergen Klopp.
Mantan pelatih Liverpool itu mempertanyakan apakah aturan tersebut benar-benar dibuat demi pemain atau justru demi kepentingan komersial.
Pada turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu, para pemain mendapat waktu istirahat sekitar menit ke-22 setiap babak untuk minum dan mendinginkan tubuh, terutama karena beberapa pertandingan berlangsung dalam suhu yang cukup tinggi.
Namun, melansir Metro Sport, Klopp melihat adanya sisi lain dari kebijakan tersebut.
"Ketika saya melihat para pemain hanya berdiri di sana selama jeda pertandingan karena cuaca panas sementara jeda iklan TV mengatur ritme pertandingan, saya tidak bisa tidak bertanya pada diri sendiri: siapa sebenarnya yang diuntungkan dari Piala Dunia? Para penggemar? Para pemain? Atau para pengiklan?" kata Klopp kepada stasiun televisi Jerman ZDF.
Pelatih asal Jerman itu bahkan menggunakan analogi yang cukup tajam untuk menggambarkan situasi tersebut.
"Pertandingan Piala Dunia seharusnya mengalir seperti sungai. Sebaliknya, kita membangun bendungan tepat di tengahnya agar iklan bisa lewat."
Klopp juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sepak bola perlahan kehilangan esensinya.
"Dulu sepak bola adalah acara utama, tetapi sekarang berisiko menjadi musik latar untuk sebuah acara iklan."
Ia menambahkan bahwa sepak bola saat ini semakin dikendalikan oleh kepentingan bisnis.
"Sepak bola sedang disandera oleh para eksekutif yang berdiam di kantor-kantor ber-AC."
Menurut Klopp, jeda tiga menit tersebut tidak lebih dari "sangkar emas yang dibangun untuk sponsor", meskipun banyak pihak memujinya sebagai langkah penting untuk melindungi pemain dari tekanan cuaca ekstrem.
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